Aberta a DWALK com o Apresentação do Projeto do Marco do Design

A DWalk – Semana do Design foi aberta oficialmente e acontece até 5 de outubro, em São José dos Campos. O projeto do Marco do Design foi apresentado pelo arquiteto Mestre Doutorando Marcelo Teixeira.

A 4ª edição da DWalk – Semana de Design do Vale do Paraíba, foi aberta oficialmente neste dia 2 de outubro, no Teatro Colinas, em São José dos Campos, para convidados, autoridades e imprensa.

O evento vai até o dia 5 de outubro (sábado) com programação gratuita e variada com exposições e talks com especialistas e está sendo realizada nas avenidas São João, Rio Branco, Madre Paula, Anchieta, que contam com lojas do mercado da arquitetura e design. As lojas participantes da DWalk estão com adesivo de identificação.

O “Quadrilátero do Design” foi reconhecido e renomeado por decreto pela Prefeitura e Câmara Municipal como o “Distrito do Design”. O Secretário de Desenvolvimento e Inovação de São José dos Campos, Alberto Mano Marques, na abertura do evento comentou sobre esse setor.

“Distrito do Design”

“São José dos Campos abraçou a ideia do “Distrito do Design” e demos legalidade e endereço para essa região que concentra grandes marcas, sendo um diferencial para o município. Cabe ao grupo do Distrito desenvolver mais eventos, ações, turismo. É um território sagrado que dá para se trabalhar muito”, pontuou o secretário.

A abertura contou com o arquiteto Mestre Doutorando Marcelo Teixeira, que foi convidado pela idealizadora e organizadora da DWalk, Carmem Alvim, para desenvolver o Marco do Distrito do Design.

Arquiteto Mestre Doutorando Marcelo Teixeira

Marcelo Teixeira começou com uma apresentação correlacionando o design com a história de São José dos Campos. Passando pela cerâmica Weiss, Tecelagem Paraíba a indústria aeronáutica da Embraer. Na sequência ele falou sobre o material de inspiração para o “Marco do Distrito do Design” que seriam o metal, o concreto e o vidro, elementos que segundo ele tem a ver com o Vale do Paraíba. É finalmente o projeto foi apresentado e encantou a todos, um monumento instagramável, com 3 metros de altura, que pode ser tocado, até mesmo, sentar nele nas laterais.

“Pensei em algo versátil e tátil que pudesse ser tocado e ser colocado numa rua, num jardim, em qualquer lugar que se queira. A estrutura dele poderá virar até um troféu dentro da Semana do Design”, comentou Marcelo Teixeira.

Colinas Shopping

Para finalizar a abertura oficial da DWalk foi realizado o “Colinas Talks Design”, do Colinas Shopping, um dos patrocinadores do evento. Participaram da conversa o arquiteto e designer Léo Shehtman com 43 anos de experiência e com presença marcante em 36 Casa Cor e o Designer Rapha Preto, que desenvolve vários trabalhos, de escultura a objetos de arte e vestuário pessoal e para casa. O bate papo sobre a evolução da arquitetura e designer com as mudanças de gerações, sobre as dificuldades e facilidades para os profissionais com o passar do tempo foi mediado por Carmem Alvim.

Entre o público presente e convidados, uma opinião em comum, mais uma vez a atuação de Carmem Alvim para o mercado de arquitetura e design se faz presente. Após anos dedicados a promover eventos que agregam os negócios e conectam pessoas e profissionais, ela articulou baseada em dados, para que a DWalk ganhasse agora, o decreto do “Distrito do Design”, que com certeza vem fortalecer o nome de São José dos Campos a estar ao lado de outras grandes Semanas de Design pelo Mundo.

“Tudo isso é possível porque é feito com profissionalismo e engajamento, com conexão com o mercado nacional e também, porque posso contar com a participação dos empresários e lojistas do segmento, que a cada ano entendem que as Semanas do Design trazem conteúdo e especialistas renomados e o mais importante: democratizam o setor, mostrando que o design faz parte da vida”, comentou Carmem Alvim.

Fique por dentro da programação gratuita, de 2 a 5 de outubro, da DWalk Semana do Design pelo instagram: @dwalk_sjc.

DWalk 2024 – Semana de Design do Vale do Paraíba – Evento Gratuito no Distrito do Design

Onde: São José dos Campos

Circuito do Distrito do Design: Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Av. Anchieta

Quando: 2 a 5 de outubro (de quarta a sábado)

Informações e Programação: @dwalk_sjc