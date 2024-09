De 2 a 5 de outubro, o Distrito do Design do Vale reunirá nomes importantes do design brasileiro com eventos abertos para o público. Toda programação poderá ser conferida no instagram @dwalk_sjc

São José dos Campos se prepara para receber a DWalk – Semana de Design do Vale 2024, um grande evento voltado para a arquitetura, design, moda, inovação, gastronomia e artes com uma programação com palestras, exposições e visitações, trazendo grandes nomes do segmento, de 2 a 5 de outubro. Toda a programação será gratuita.

A DWalk do Vale foi a pioneira no mundo em acontecer numa cidade do interior, e esta edição conta com elemento a mais, por meio de lei municipal, a região onde o evento é realizado, foi reconhecida e nomeada como “ Distrito do Design” pela Câmara Municipal e Prefeitura.

A programação que será realizada no circuito do “ Distrito do Design” abrange as lojas das Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Av. Anchieta, conhecido como o quadrilátero do design.

“Após três edições da DWalk (2016, 2020 e 2023), atingimos um grau de excelência que vem coroar o evento com esse reconhecimento das autoridades municipais. O evento vai além de cultura, arte e experiências para o público, também fortalece o segmento e promove negócios e empregos para a cidade”, declarou Carmem Alvim, a idealizadora da Semana de Design do Vale.

Para esta edição participam do circuito as lojas: Dalmóbile, Dimare, Todeschini, Probel e Móbile Top (Av. Rio Branco); Sleephouse, Ortobom, Boutique da Casa, Valeflex e Obra Fácil (Av. São João); Ekológica, Casa Dekora, Florense, Simmons, Arantes Marmoraria, Pormade (Av. Madre Paula); Ekomall e Breton (Av. Anchieta). A curadora deste ano é a arquiteta e mestre Vinie Pedra.

DWalk 2024 – Semana de Design do Vale do Paraíba

A DWalk – Semana de Design do VALE, contará com participantes e convidados que já estiveram presentes nas principais semanas de design mundial, como: a Design Week de São Paulo, Salone Del Mobile Di Milano, Paris Design Week e Maison & Objet.

Entre os nomes podemos citar: a designer com reconhecimento internacional Carol Gay, eleita a Designer do Ano, pela Robb Report Brasil na Ekológica Revestimento; e ainda, um bate papo entre a food designer Mariana Bacci, e os designers Matheus Mudat e Sandra Burle Marx, sobrinha neta do paisagista Roberto Burle Marx, que conversarão sobre a fusão de design, inovação, arte e moda, na Florense. A mediação será conduzida pelo jornalista e galerista Sergio Zobaran. Tem também uma live na Casa DeKora com Fernanda Segolin, artista gráfica e muralista de São José dos Campos, que está há mais de 10 anos no mercado brasileiro e já trabalhou com grandes marcas como Nespresso e Absolut. Tem a parte prática, com Mesa Posta na MobileTop com o tema: Brasilidade e Borogodó assinada pelos profissionais: Alexandre Harrisberger, Carol Guedes, Edilena Lara e Vivien Anselmo.

A abertura oficial será no dia 2 de outubro 2024 e será realizada no Colinas Shopping, dentro do Teatro Colinas e personalidades do segmento participam de bate papos: o arquiteto Mestre Doutorando Marcelo Teixeira, o arquiteto e designer Léo Shehtman e Designer Rapha Preto.

Abertura Oficial no Colinas Shopping – Programação:

9h30 | Café da manhã para imprensa e envolvidos (evento fechado)

10h | Abertura Oficial com apresentação da Programação Completa, com Carmem Alvim, idealizadora do DWalk

10h30 | Apresentação do projeto do Marco do Distrito do Design da Região Metropolitana do Vale do Paraíba com o arquiteto Mestre Doutorando Marcelo Teixeira

11h | Colinas Talks Design – Com convidados de honra: Arquiteto e designer Léo Shehtman e Designer Rapha Preto e mediação de Carmem Alvim.

A programação completa poderá ser conferida no instagram: @dwalk_sjc

Programação Geral de 2 a 5 de outubro – Exposições e Visitações

Circuito Av. Rio Branco

Na MOBILETOP, durante o horário comercial, uma mostra de Mesa Posta com o tema: Brasilidade e Borogodó assinada pelos profissionais: Alexandre Harrisberger, Carol Guedes, Edilena Lara e Vivien Anselmo. Quatro mesas postas diferentes apresentadas por cada um deles, e quatro dias seguidos. Na DALMOBILE uma exposição de bordados Mulheres Bordando Minas é uma iniciativa da instrutora em bordados Eliane Marques, que visa promover a valorização do artesanato local e a geração de renda para as mulheres colhedoras de café da cidade de Pedralva (sul de MG).E ainda na DIMARE a Exposição do fotógrafo, apresentador da série Aventura Fotográfica e autor de 14 livros, Ricardo Martins



Circuito Av. São João

Na BOUTIQUE DA CASA uma Exposição dos Designers Lattoog com produtos que têm o mérito de aliar o racionalismo das tecnologias de ponta à intuição, poética e subjetividade dos objetos de arte, resultando em peças funcionais com linhas harmônicas, ora orgânicas e sinuosas, ora geométricas e rascantes. Utilizando elementos valiosos à nossa cultura. Na OBRA FÁCIL será realizada visitação aberta ao showroom Portinari e Ceusa. Já na VALEFLEX, às 10h, será realizado um talk sobre a nova realidade para a especificação de revestimentos vinílicos e carpetes com Vanessa Zaparolli Ferraz e Luis Carlos Gaspar do Comercial Belgotex e a arquiteta especificadora Bianca Carboni. Na SLEEPHOUSE um talk sobre Sono, saúde, bem-estar e beleza com a dermatologista Dra. Alina Reis, ortopedista e médico da medicina integrativa e regenerativa Dr. Stefano Monteiro e o professor de yoga Renato Martins



Circuito Av. Madre Paula

Na Casa Dekora a Exposição Dog’s Project com Fernanda Segolin, artista gráfica e muralista de São José dos Campos. A artista está há mais de 10 anos no mercado brasileiro e já trabalhou com grandes marcas como Nespresso e Absolut. Em 2014, desenvolveu um estilo gráfico único, que se tornou sua assinatura artística. Seu trabalho, fortemente influenciado por quadrinhos e cultura pop, destaca-se por traços pretos bem definidos e irregulares, com foco no estilo figurativo de pintura, especialmente retratando personagens caninos. Na Florense, haverá o Food Styling, com cerâmicas por Matheus Mudat. E também Arte e Moda Atemporal, com estampas exclusivas por Sandra Burle Marx. Na PORMADE, um talk sobre empreender com a Neuroarquitetura com a arquiteta Karol Pimentel.

Circuito Av. Anchieta

Na Ekomall, será realizada uma Live Paiting – Com as artistas Gislaine Eras e Natalí de Paula do Ateliê Duas com Arte, com a técnica de pintura em murais, telas e produtos no estilo botânico, floral e orgânico. Na BRETON terá um talk sobre Ergonomia emocional para criativos com o designer de mobiliário Victor Vasconcelos, o psiquiatra Dr. Lauro Côrtes e o artista plástico Yolucast (Lucas Toledo). Na PORMADE, um talk sobre empreender com a Neuroarquitetura com a arquiteta Kariol Pimentel.

A programação completa com datas e horários você poderá conferir no instagram: @dwalk_sjc

DWalk 2024 – Semana de Design do Vale do Paraíba – Evento Gratuito

Onde: São José dos Campos

Circuito do Distrito do Design: Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Av. Anchieta

Quando: 2 a 5 de outubro (de quarta a sábado)

Informações e Programação: @dwalk_sjc