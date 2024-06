28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo de 2024 une multidão em celebração à diversidade e acessibilidade

A 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada no dia 02 de junho de 2024, domingo, na Avenida Paulista, consolidou mais uma vez a reputação do evento, um marco na luta por igualdade e promoção da diversidade, além de ser considerada a maior parada do Orgulho LGBT+ do mundo. Nesta edição, a ParadaSP se destacou pelas medidas de acessibilidade que garantiram a participação mais confortável de pessoas com deficiência.

28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

“A 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo trouxe um forte tema político-eleitoral, clamando por um “basta de negligência e retrocesso legislativo” e incentivando um “voto consciente por direitos da população LGBT+“. O evento deste ano também propôs a “reapropriação das cores da bandeira do Brasil”, que nos últimos anos haviam sido associadas à extrema direita, resgatando a bandeira nacional em nome do amor e da alegria. Com verde e amarelo fora do armário, milhares de pessoas lotaram a Avenida Paulista, transformando a Parada em um ato político contra o conservadorismo.

LGBT+

Em um evento marcado pela felicidade, beijos e amor, a manifestação evitou ataques partidários ou confrontos e foi um dos maiores protestos políticos recentes, e em contraste com a raiva imposta pela extrema direita mostrou que, enquanto um lado se apropriou da bandeira em nome do ódio, o outro a resgatou com positividade e inclusão. A frase “a gente está resgatando o que é nosso” ecoou fortemente entre os participantes, reforçando a importância do movimento para a comunidade.

Nelson Matias Pereira presidente da ParadaSP

Além da luta pelos direitos e da reapropriação simbólica, a Parada LGBT+ também levantou a bandeira da sustentabilidade. Em parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e a Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), cerca de 580 pessoas participaram da limpeza e zeladoria necessárias para a realização do evento. Com veículos, cestos aramados, papeleiras, Pontos de Entrega Voluntária e dois contêineres, a parceria com a Cooperativa Central Tietê garantiu a coleta de resíduos recicláveis durante todo o percurso. Essa ação não só facilitou o processo de reciclagem, como também ressaltou a importância da mesma, dos catadores e da educação ambiental.”, conclui Nelson Matias Pereira, presidente da ParadaSP.

Acessibilidade para Todos:

Espaços Inclusivos: Uma área reservada e acessível, equipada com banheiros químicos adaptados, proporcionou um ambiente acolhedor para pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Banheiros Acessíveis: Ao longo do percurso da Parada, diversos banheiros químicos acessíveis foram disponibilizados, garantindo conforto e praticidade para todos os participantes.

Transporte Facilitado:

Serviço ATENDE: O serviço de transporte especializado ATENDE facilitou o acesso à área de concentração do evento na Avenida Paulista para pessoas com deficiência, garantindo uma experiência mais tranquila e inclusiva.

Comunicação sem Barreiras:

Intérpretes de Libras: Uma equipe de 12 intérpretes de Libras, em duplas nos trios elétricos, garantiu a tradução simultânea para pessoas surdas, enquanto outros profissionais ficaram à disposição para atendimento individualizado.

QR Codes para Libras: QR Codes em postos médicos, pontos de polícia e unidades de serviço direcionavam para a Central de Interpretação de Libras, facilitando a comunicação para pessoas surdas.

Suporte Médico Especializado:

Atendimento Personalizado: Postos médicos preparados para atender pacientes ostomizados, incluindo gestão de resíduos e higienização, garantiram um atendimento completo e humanizado.

Ala Acessível no Cortejo:

Apoio Integral: Uma ala acessível entre os trios elétricos, com equipes de apoio, profissionais de acessibilidade, bombeiros e seguranças, proporcionou uma experiência segura e agradável para todos os participantes.

Profissionais Capacitados:

Equipe de Acessibilidade: Uma equipe formada por 25 pessoas, incluindo membros de empresas especializadas, secretarias de estado e municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a diretoria da APOLGBT-SP, coordenador, produtores e voluntários, garantiu a acessibilidade em todos os aspectos do evento.

Transmissão Acessível:

Tradução em Libras ao Vivo: A transmissão ao vivo do evento contou com tradução em Libras realizada por uma equipe de 5 profissionais, garantindo que a mensagem da Parada fosse acessível a todos.

Mais de 100 Pessoas Beneficiadas:

As áreas reservadas na Avenida Paulista e na Ala do Cortejo atenderam em torno de 100 pessoas, entre pessoas com deficiência e seus acompanhantes, demonstrando o compromisso da Parada com a inclusão e a acessibilidade.

Patrocinador Master: Amstel

Patrocinadores: TERRA, VIVO

Co Patrocinadores: L’Oréal Groupe

Apoio: Philip Morris do Brasil, Amstel VIBES, 3M, Burger King, B. Council, Zurich, Accor, Warner Music

Apoio de Comunicação: FOME, Climatempo

Apoio Institucional: Prefeitura da Cidade de São Paulo, Gov SP

Realização: APOLGBT-SP

Assessoria de Imprensa: Pevi 56

A ParadaSP – Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a ParadaSP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a ParadaSP realizasse outros eventos militantes.