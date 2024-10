Villa Ayê Pousada Boutique 100% Pet friendly terá primeira unidade franqueada em Campos do Jordão

A rede de hospedagem garante aos hóspedes pets e aos humanos que os acompanham bem-estar, segurança e conforto

A cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, abrigará a primeira unidade franqueada da rede de pousadas boutique petfriendly, Villa Ayê. Com o lema “o lugar onde as famílias multiespécies se encontram e se divertem com bem-estar, segurança e conforto”, o objetivo é ser referência em hospedagem pet friendly na região, assim como já acontece com a matriz, na Estância Hidromineral de Socorro, também no interior de São Paulo.

A “suíça brasileira”, localizada na Serra da Mantiqueira a uma altitude de 1.628 metros, que a faz o mais alto município brasileiro, está entre os destinos nacionais mais pet friendly, por ter opções de lazer, gastronomia e hospedagem que integram o pet na viagem. Inclusive está no 1º Guia Pet Friendly oficial do Estado, originário do levantamento feito pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP). “É sem dúvida uma cidade que incentiva a questão pet friendly e que tem um potencial turístico enorme”, afirma Ana Luiza Russo, CEO da Ayê Franchising, franqueadora da marca Villa Ayê.

Público não falta: em 2024 o destino espera receber 1,5 milhão de visitantes somente ao longo da temporada de inverno, de acordo com projeção da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Campos. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022, mais de 45% dos lares brasileiros tinham pelo menos um animal de estimação. As buscas por hospedagem pet friendly no Google cresceram mais de 300% no mundo todo. Além disso, oito em cada 10 brasileiros planejam viajar com seus pets, segundo pesquisa realizada pelo site Hoteis.com e quase metade (46%) vai escolher o próximo destino de férias baseado no quão pet friendly ele é.

O primeiro franqueado é o empresário da cidade de Taubaté, Milton Kaor Nishida, um apaixonado por animais que já tem um hotel em Campos do Jordão há quase 30 anos, mas decidiu readequá-lo para assumir a nova bandeira pet friendly da Villa Ayê.“Estou vendo o crescimento do setor; os hotéis e o turismo acolhendo os pets, que para algumas famílias são considerados como filhos”, diz Nishida, que viajava com um poodle e era categórico: “onde não aceitava cachorro eu não ia também”.

“Meu hotel é muito antigo e tem 20 quartos, que serão completamente reformados, ampliados e transformados em 10 chalés para aumentar o conforto para os pets e seus humanos. Com base nas demonstrações e planejamento da franqueadora, que dá todo o suporte, estou confiante que vou aumentar a procura o ano inteiro”, conta o franqueado.

O diferencial da pousada é proporcionar uma experiência única e confortável para a família multiespécie, ou seja, para os hóspedes pets de todos os tipos, raças e portes e para os humanos, de todas as idades, que os acompanham, em um ambiente intimista, exclusivo e aconchegante. Diferente do que acontece com a maioria das hospedagens que se dizem pet friendly, mas que só recebem cães e com várias restrições como apenas de porte pequeno. Para complicar a vida da família multiespécie, muitos deles não hospedam crianças.

Além dos cães, a Villa Ayê de Campos do Jordão estará preparada para receber outros pets como, por exemplo, gatos, pássaros, porquinhos da índia, furões, calopsitas, iguanas, tartarugas, etc.

A Villa Ayê estará localizada em um dos bairros nobres da cidade, o Capivari, pertinho do ponto turístico mais visitado, o Morro do Elefante. A previsão de inauguração da unidade é no segundo trimestre de 2025. “Estamos extremamente felizes por termos a primeira unidade franqueada em Campos do Jordão e por termos o senhor Milton, um experiente e bem-sucedido multiempresário da região, acreditando no potencial da Villa Ayê. Esta unidade já é um sucesso e muito em breve abriremos as vendas de reservas para ela.”, afirma animada a CEO.

Franquia

O setor de franquiafaturou R$ 60,5 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O resultado concluído pela Associação Brasileira de Franchising representa um aumento, o maior da década, de 19,1% sobre o mesmo período do ano passado. O segmento de hotelaria e Turismo, em específico, cresceu 11,4% em relação aos três primeiros meses do ano passado, atingindo R$ 2.661 milhões.

De olho neste potencial, foi lançada em abril deste ano a Ayê Franchising – uma franqueadora especializada no mercado pet e proprietária da marca Villa Ayê Pousada Boutique Pet friendly. A Franquia Villa Ayê oferece dois modelos de negócio: a “virada de bandeira”, em que o empresário já tem uma pousada ou hotel e escolhe se adequar às diretrizes da marca. Neste caso, os investimentos iniciais são da taxa de franquia (R$ 80 mil) e custo da adaptação do imóvel, que pode variar em média de R$ 475 mil a R$ 650 mil, a depender do estado do imóvel. O outro, é a construção, onde a operação começa do zero. Para este formato, a taxa de franquia também é de R$ 80 mil e o custo da obra para atender os padrões da marca fica entre R$ 1.2 milhão e R$ 1.4 milhão.

Nas duas situações, as unidades devem ter cerca de 2 a 3 mil metros quadrados, 10 unidades habitacionais nos padrões luxo e conforto, toda a infraestrutura para o lazer dos pets, dos humanos e de serviços, além do estacionamento exclusivo para hóspedes. A previsão de faturamento de cada unidade é em torno de R$ 2,3 milhões para 2025 e lucratividade média de 32%, cerca de R$ 60 mil por mês.

Villa Ayê

Villa Ayê: A Villa Ayê é o update do Chalés Santa Catarina, inaugurado em 2015, na cidade de Socorro, interior de São Paulo, aos pés da Serra da Mantiqueira. A charmosa pousada boutique – no estilo rústico chic e conceito horizontal – é um pequeno paraíso e dedica-se à vivência do hóspede, no caso os pets, e os humanos que os acompanham. Oferece serviços personalizados, tem infraestrutura bem pensada com opções de lazer especiais para os pets e que criam uma atmosfera exclusiva e aconchegante. O lema é “o lugar onde as famílias multiespécies se encontram e se divertem, com bem-estar, segurança e conforto”. O modelo de negócio é referência no segmento e se tornou a primeira rede de franquias de pousadas boutique 100% petfriendly do Brasil.

Villa Ayê Pousada Boutique petfriendly / Ayê Franchising

Instagram – @villaaye.pousadapet / Instagram: @aye.franchising

Site: www.villaaye.com.br / www.ayefranchising.com.br

Imagem de huoadg5888 por Pixabay