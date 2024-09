Vídeo: o primeiro dia de trabalho de Natália Ariede na CNBC no Brasil

Dois dias após ser anunciada como âncora no Times Brasil | CNBC, Natália Ariede participou de sua primeira reunião de trabalho na nova emissora de jornalismo do país.

Em encontro com a direção de tecnologia do canal, Natália conheceu a estrutura operacional e a engenharia da TV que estão em reta final de construção em São Paulo. O head de Operações da empresa, Ailton Cavalheiro, apresentou o modelo de operação e os recursos gráficos que estarão à disposição de Natália na apresentação do seu telejornal diário.

Natália Ariede

“Estou vendo o que nos aguarda, conhecendo as referências. Já vi que teremos muita tecnologia e inovação nos formatos, nos estúdios e no conteúdo”, disse Natália, entusiasmada e sorridente.

A nova apresentadora da CNBC no Brasil também conferiu algumas referências cenográficas da sede da CNBC, em Nova York, que estão inspirando o modelo brasileiro. Os grafismos e o layout modernos dos jornais foram um dos pontos de maior curiosidade de Natália.

“Quanta coisa inovadora! Espero fazer jus a essa responsabilidade. Tô na CNBC, não vejo a hora de estrear!”, afirmou.

Nas próximas semanas, o canal, licenciado exclusivo da maior marca de jornalismo de negócios do mundo, deve anunciar o mês de sua estreia e outros nomes para integrar o elenco de apresentadores.

Confira o vídeo de Natália Ariede.

CNBC

A CNBC, rede número um em jornalismo de negócios em todo mundo, é reconhecida como líder global. Com sedes em Nova Jersey, Londres e Singapura, a CNBC cobre o universo dos negócios em tempo real, oferecendo notícias de última hora, entrevistas exclusivas, análises dos principais mercados, negociações e relatórios aprofundados sobre os fatores que impulsionam a economia mundial. A missão da CNBC é ajudar líderes empresariais, a comunidade financeira e investidores a tomar decisões de negócios.

O vasto portfólio da CNBC inclui o canal de TV, disponível em mais de 366 milhões de lares, hotéis e edifícios comerciais em 154 países; CNBC.com, o destino online para as notícias urgentes e informações em tempo real; CNBC PRO, o serviço de assinatura premium da rede com acesso prioritário aos mercados e influenciadores econômicos; e ainda o aplicativo CNBC, podcasts, newsletters, eventos ao vivo e plataformas de mídia social e vídeo digital.

A CNBC é uma empresa da NBCUniversal

Para mais informações, acesse www.cnbc.com

Times Brasil | CNBC

O novo grupo brasileiro de mídia, lançado em março de 2024, é uma parceria entre a CNBC, líder global em jornalismo de negócios, e o jornalista Douglas Tavolaro, fundador da CNN Brasil e líder de grandes empresas de mídia no país. A nova empresa, Times Brasil, será uma emissora de jornalismo inédita no Brasil, que possui os direitos exclusivos de conteúdo da CNBC, produtora de notícias em tempo real para meio bilhão de pessoas todos os meses em todas as plataformas.

A emissora terá ampla produção de jornalismo feita por brasileiros para brasileiros, mas não exibirá apenas notícias de negócios ao vivo. Terá política, mundo, esportes e breaking news. E uma linha variada de programas de entretenimento, lifestyle e reality shows com temas que influenciam e inspiram o universo dos negócios. A empresa terá presença multimídia. Será disponível na televisão, no streaming, nas plataformas digitais e em todos os demais meios de distribuição.