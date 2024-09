Vestcasa inaugura loja em São José dos Campos

Com modelo de negócios baseado em ofertas de oportunidade, rede tem um clube de compras que permite que venda produtos por preços abaixo da concorrência

A Vestcasa, rede focada nos setores de cama, mesa, banho, decoração, utilidades domésticas, alimentos e bebidas, inaugura na próxima sexta-feira (13), a partir das 9h, sua unidade em São José dos Campos. A loja funcionará na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 5.525 (lojas 8 e 9), bairro Monte Castelo.

O varejo brasileiro e mundial vive uma imensa crise, com shoppings e lojas fechando aos montes e redes tradicionais convivendo com o fantasma da falência. Mas a Vestcasa parece ter encontrado a fórmula para atender às mudanças nos hábitos (e nos bolsos, cada vez mais apertados) dos brasileiros. Nas lojas da rede, o movimento de clientes é intenso todos os dias, com pessoas se acotovelando pelos corredores e motoristas sofrendo para encontrar vagas de estacionamento, em um frisson semelhante ao registrado no varejo norte-americano no dia da Black Friday.

Vestcasa

Só que, na Vestcasa, todo dia parece Black Friday. Mas, afinal, qual a fórmula do sucesso da rede? Com um modelo de negócios baseado em ofertas de oportunidade, a rede tem um clube de compras que permite que ela venda produtos por preços realmente baixos. Uma ressalva importante: não estamos falando de produtos de baixa qualidade ou com validade próxima de expirar. A prioridade são marcas e itens de primeira linha.

Os planos anuais do clube de compras custam R$ 70 (com desconto em todos os produtos nas megalojas e no site) e R$ 100 (superclube, com 2% de cashback e vantagens extras em relação ao modelo básico). Não à toa, as duas versões já reúnem mais de 1 milhão de membros – o que é ótimo para a empresa, que lucra com o valor das assinaturas, e excelente para os consumidores, que acessam produtos de alta qualidade com preços muito abaixo dos praticados pelo mercado.

Na inauguração em São José dos Campos, os consumidores da cidade e região encontrarão ofertas como air fryer de 4,5 litros por R$169,90; cadeira Eiffel preta por R$59,90; ferro de passar c/vapor por R$29,90; fronha microfibra por R$3,99; e lençol casal microfibra ou stripes por R$15,90 (preços à vista para os sócios do Clube Vestcasa).

Gestão dinâmica

Em apenas 15 anos de existência, a Vestcasa passou por vários reposicionamentos estratégicos, em pivotadas que refletem o perfil dinâmico e antenado às tendências de mercado de seu fundador, Ahmad Yassin. Criada em 2008, durante aquela que muitos economistas classificam como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, em 1929, a empresa cresceu e se notabilizou vendendo produtos de cama, mesa, banho e decoração a preços populares.

Por vários anos, a Vestcasa manteve unidades no formato de franquias. Mais recentemente, passou a apostar na expansão com o modelo de megalojas, convertendo-se em um verdadeiro atacarejo de produtos para a casa, com galpões de venda com mais de 6 mil SKUs direcionados para os consumidores finais e pequenos varejistas.

Durante a quarentena, a empresa decidiu manter apenas uma loja aberta – a megaunidade da Marginal Tietê, na capital paulista –, para cobrir os custos com água, luz, telefone, impostos e funcionários. Além de álcool gel a R$ 8,97, o carro-chefe do período foi a ração premium para pets, cujos sacos de 15 quilos eram vendidos a R$ 37 – preço de custo. Em paralelo, a Vestcasa doava esses mesmos itens para ONGs de defesa animal, o que ajudou a fazer com que a marca viralizasse nas redes sociais – hoje, são mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

Nos últimos anos, dentro do novo conceito, escala, volume, qualidade e preço baixo tornaram-se as palavras de ordem na Vestcasa. Para conseguir oferecer itens de qualidade e de marcas consagradas a preços imbatíveis, Yassin adota várias estratégias diferentes. Além da importação direta de fornecedores estrangeiros, aposta na aquisição de lotes de produção inteiros e em parcerias exclusivas com fabricantes – como no caso das rações para pets. Também para baratear custos, carretas da própria rede fazem o transporte de produtos das fábricas para as lojas, muitos itens são vendidos sem embalagem e a rede não fornece sacolas ou caixas.

Mega Vestcasa São José dos Campos

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 5.525 (lojas 8 e 9) – Monte Castelo, São José dos Campos/SP

Inauguração: sexta-feira (13/9), às 9h

www.instagram.com/megavestcasa_saojosedoscampos