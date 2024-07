Técnicas alemãs já disponíveis em São José dos Campos evitam a cirurgia na coluna

Doenças na coluna, como hérnia de disco, estão na lista dos tratamentos que podem ser realizados até mesmo sem corte.

Já estão disponíveis no Brasil técnicas inovadoras que evitam cirurgia na coluna e podem ser custeadas pelo convênio médico.

A novidade foi trazida pela NeuroSafe, uma agência focada na publicidade de inovação médica, notadamente técnicas alemãs para o tratamento de dor crônica na coluna.

“Compreensivelmente, grande parte da população tem medo de se submeter a uma cirurgia convencional da coluna. O que normalmente não sabem é que já é possível tratar diversas doenças na coluna, como hérnia de disco por exemplo, sem qualquer incisão (é o caso da Descompressão Discal a Laser) ou com uma incisão de apenas 1 cm (como na Videoendoscopia da Coluna)”, explicou Antonio Igor Batista, sócio-fundador da NeuroSafe. Ele continua: “Não se tratam de tratamentos paliativos só para amenizar a dor. Os resultados são permanentes e com diversos benefícios em relação à cirurgia convencional como: menor tempo de internação, alta no mesmo dia do procedimento, mínima perda de sangue e retorno às atividades normais em apenas sete dias”.

Os números da população em geral já são alarmantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 1 em cada 5 brasileiros têm problemas crônicos na coluna, sendo a segunda maior incidência de diagnósticos, perdendo apenas para a hipertensão. A Organização Mundial da Saúde aponta que 80% da população mundial já sofre ou terá dor na coluna, que é a segunda maior causa de visita de pacientes aos médicos, perdendo apenas para a dor de cabeça. E as dores nas costas, de acordo com o Ministério da Previdência Social, foram a causa que mais afastou os brasileiros dos postos de trabalho em 2023; foram 171 mil afastamentos.

Em países desenvolvidos, as técnicas minimamente invasivas já são a primeira opção em tratamentos de doenças na coluna, ao passo que as cirurgias convencionais, aquelas de placas e parafusos, são até mesmo proibidas por lei em alguns casos. Aqui no Brasil tem sido papel da NeuroSafe garantir que tais procedimentos sejam realizados com cobertura total do convênio médico, sem qualquer custo ao paciente.

Se a tecnologia tornou possível procedimentos minimamente invasivos seguros e com recuperação completa em poucos dias, já acessíveis a alguns privilegiados, o desafio da NeuroSafe tem sido levar isso à população em geral. “Em resumo, ajudamos interessados a passar em consultas nas clínicas particulares dos mais renomados neurocirurgiões, um dentre os poucos médicos especialistas em tais técnicas. E, no caso de um pedido de procedimento, atuamos em toda burocracia administrativa até obtenção de autorização do convênio médico privado de modo que todo o tratamento se dê com cobertura total da operadora de saúde”, afirma Antonio Igor.

A iniciativa já existe há quatro anos em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, onde mais de 3.600 pessoas já foram beneficiadas. No estado de São Paulo os médicos parceiros da NeuroSafe também realizam consultas em São José dos Campos.

A NeuroSafe tem tido êxito em garantir cobertura total de tratamentos inovadores para pacientes da maioria dos convênios médicos.“Recebi documentos dizendo que eu não arcaria com nenhuma despesa financeira, que meu plano cobriria tudo”, disse Carlos Oliveira, um dos pacientes que gravou um depoimento no site da NeuroSafe, se referindo ao termo que o médico assina para cada paciente assegurando que, mesmo que surja algum contratempo e o médico receba do convênio um valor baixo ou mesmo não receba, o paciente jamais será cobrado. Ou seja, a NeuroSafe cuida para que o médico assuma integralmente o risco de qualquer ônus financeiro, compromisso sem o qual apenas uma fatia mais privilegiada da sociedade poderia se beneficiar das técnicas minimamente invasivas.

