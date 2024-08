Suzano e Fundação Cultural promovem últimas apresentações do projeto de teatro itinerante em Jacareí

Última rodada de apresentações do Teatro nas Comunidades será na Lagoa Azul e Parque dos Eucaliptos

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em parceria com a Fundação Cultural de Jacarehy, realizará as duas últimas apresentações do Projeto Teatro na Comunidade. A iniciativa, viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), visa levar até a comunidade, por meio de apresentações itinerantes, a peça ‘’O Amor, a Gula e a Esperteza’’, encenada pelo grupo teatral Teatro de Construtores.

“Apoiar projetos como o Teatro na Comunidade reforça um dos direcionadores que temos na Suzano, que é ‘gerar e compartilhar valor’. Ao levarmos o espetáculo até as comunidades, estamos possibilitando a muitas pessoas, que possivelmente não teriam acesso, a chance de conhecer e apreciar este tipo de expressão artística. A Suzano tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua, o que inclui o apoio e fomento à cultura, e os resultados de público registrados ao longo do projeto nos mostra que estamos no caminho certo.’’, afirma Adriano Martins, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Fundação Cultural de Jacarehy

Voltada para toda a família, a peça gratuita itinerante pretende ser a opção ideal de entretenimento neste fim de semana. As apresentações ocorrem nos dias 24 e 25 de agosto, no bairro Lagoa Azul e no Parque dos Eucaliptos, Centro. A última apresentação, que ocorrerá no parque, será especial: ela será registrada em vídeo para a produção de um DVD, eternizando a magia do espetáculo.

O projeto

Com o propósito de levar arte e cultura às pessoas de forma democrática, o projeto Teatro na Comunidade realiza apresentações gratuitas da peça “A Gula, o Amor e a Esperteza” desde janeiro deste ano. A primeira apresentação ocorreu em 7 de janeiro, na Praça do Riachuelo, no centro da cidade. Nesse período, a iniciativa já beneficiou mais de 2,5 mil pessoas, com a presença de aproximadamente 200 munícipes em cada apresentação. A peça já foi encenada nos bairros Vila Garcia, Parque Imperial, Rio Comprido, Campo Grande, Parque Meia Lua, Jardim Emília, Jardim do Marquês, 1º de Maio, Parque Nova América, Viveiro Municipal e Lagoa Azul. Ao todo, 20 bairros de Jacareí receberão as apresentações itinerantes até o final agosto, quando se encerra o projeto.

Espetáculo

A peça ‘’A Gula, O Amor e a Esperteza’’ é um texto inédito do escritor Doni Bueno e com direção musical de Paulo Timbé. Ela descreve a história de um homem, motivado pela gula, que conhece um pescador melancólico, sofrendo por amor. Interessado em ganhar peixes, o comilão decide se intrometer nessa história de romance para ajudar o pescador apaixonado a conquistar sua amada. A peça pretende divertir o público por meio da música e da simplicidade do enredo.

Dias e locais das próximas apresentações

· Bairro Lagoa Azul: 24/08 (sábado), às 16h, na quadra da rua Lagoa das Araras.

· Parque dos Eucaliptos: 25/08 (domingo), às 16h, no centro da cidade.

Suzano

