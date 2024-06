Segurança e elegância: blindagem em carros de luxo

Carros de luxo sempre estiveram na mira de criminosos, e com isso, surge a busca por blindagem de veículos. Para entender como funciona a combinação entre um carro de alta categoria, e uma blindagem, iremos usar duas montadoras que são sinônimos de luxo: Volvo e Land Rover.

Neste artigo, vamos desvendar os detalhes da blindagem de carros de luxo, com foco em modelos como a blindagem Volvo e a blindagem Land Rover.

Carros de luxo: proteção e estilo

A blindagem de carros de luxo é uma medida de segurança essencial para proteger os ocupantes contra possíveis ameaças. A procura por blindagem de veículos aumentou significativamente nos últimos anos, com os proprietários buscando garantir a segurança sem abrir mão do estilo e do conforto.

De acordo com a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), cerca de 29,3 mil carros foram blindados em 2023, sendo os carros de luxo predominantes nas linhas de produção das blindadoras.

Em uma blindagem certificada, por exemplo, espera-se que os materiais usados sejam de tecnologia de ponta. Uma certificação dentro dessa indústria, significa que o projeto passou por etapas rigorosas de testes impostas pela montadora do veículo.

Blindagem Volvo: tecnologia e segurança

Ao falarmos de segurança no meio automobilístico, logo lembramos de uma marca: Volvo.

A marca sueca é conhecida pela dedicação à segurança, e com a chegada do Volvo EX30, a montadora mostra que está investindo forte em tecnologia, mostrando que carros 100% já fazem parte da realidade da empresa.

A blindagem Volvo segue esse mesmo princípio, oferecendo proteção robusta sem comprometer o desempenho do veículo, e para isso, é necessário aplicar as últimas tecnologias ao blindar um veículo da marca.

Os modelos da Volvo com blindagem são projetados para suportar ataques de armas de fogo, garantindo a integridade dos ocupantes. Além disso, a blindagem Volvo é desenvolvida para manter a estética original do veículo, combinando segurança com elegância.

Vale a pena citar uma curiosidade: se houver um disparo na frente da coluna do Volvo XC40, por exemplo, o projétil não irá atravessar o veículo, já que essa área, originalmente, possui um nível significativo de robustez.

Blindagem Land Rover: elegância e potência

A Land Rover é conhecida no mercado pelos modelos que possuem robustez e sofisticação, e no cenário da blindagem a combinação não poderia ser outra. A blindagem Land Rover proporciona um nível de proteção elevado, ideal para quem busca segurança em ambientes urbanos e off-road.

Com a combinação de materiais avançados e técnicas de blindagem inovadoras, a blindagem Land Rover oferece a experiência de condução segura sem sacrificar o luxo e o conforto que são característicos da marca.

Optando pela blindagem certificada para um Land Rover, o valor agregado ao veículo é apenas consequência, já que ele está mais protegido, e possui mais tecnologia na carroceria.

Processo de blindagem de veículos: como funciona?

Preparação e análise

O processo de blindagem de veículos começa com a análise detalhada do modelo a ser blindado. Cada carro tem particularidades, e é essencial que a blindagem seja projetada especificamente para atender a essas necessidades.

O primeiro passo envolve a desmontagem do veículo, permitindo que os técnicos tenham acesso a todas as áreas que serão blindadas.

No caso de um Volvo, o projeto é desenvolvido com vários cuidados, um deles é não interferir nos recursos de segurança que já acompanham o carro.

Por outro lado, um Land Rover tem a característica de ser mais sofisticado, e a blindagem é desenvolvida sem prejudicar toda a elegância que o carro pode proporcionar.

Quais são os materiais utilizados na blindagem?

Os materiais utilizados na blindagem de carros são de alta resistência e leveza, garantindo a proteção sem comprometer o desempenho do veículo. Entre os materiais mais comuns estão o aço balístico, que oferece resistência a impactos de alta velocidade, e os vidros blindados, que são laminados com camadas de policarbonato para suportar impactos diretos.

Além do aço balístico, temos o principal material usado na blindagem, que é a manta de aramida, um composto por várias camadas de tecido ultra resistentes. A manta consegue ter vantagens que vão além de ter a mesma resistência do aço e ser mais leve:

Mais flexível que o aço;

Alta durabilidade, suportando temperaturas elevadas;

Contribui com o conforto, sem comprometer o espaço interno.

Em uma blindadora certificada, é padrão combinar o aço balístico com a manta de aramida, mas além da manta, também temos o Tensylon, que é mais leve em comparação aos dois materiais, possuindo a mesma resistência.

A combinação desses materiais cria uma barreira eficaz contra projéteis. Se você busca por uma blindadora, vale a pena investigar se a empresa adota esse estilo de produção.

Como funciona a instalação da blindagem?

A instalação da blindagem envolve a aplicação dos materiais balísticos nas áreas críticas do veículo, como portas, teto, colunas e painel. O processo é minucioso e exige precisão para garantir que todos os pontos vulneráveis sejam protegidos. Para chegar a uma conclusão, a linha de estudo é feita por engenheiros que validam os materiais usados em cada área do veículo.

Além disso, os vidros são substituídos por vidros blindados, que são instalados com cuidado para manter a funcionalidade das janelas e sistemas de segurança. No processo de blindagem, todas as etapas são cruciais, mas o vidro tem um destaque maior, já que ele é a parte mais vulnerável de um carro blindado.

Como ocorre os testes de um blindado?

Após a instalação, o veículo blindado passa por uma série de testes rigorosos para verificar a eficácia da blindagem. Esses testes incluem disparos de armas de fogo e simulações de ataques, para garantir que a blindagem possa resistir às ameaças reais. Somente após a aprovação nesses testes, o projeto é liberado para aplicação em massa.

O que torna um carro à prova de bala?

Aço balístico e aramida: a coluna vertebral da blindagem

O aço balístico é um dos materiais mais utilizados na blindagem de veículos devido à sua alta resistência a impactos. Ele é aplicado em áreas estratégicas do carro para garantir a máxima proteção.

Devido ao fato das bordas da manta de aramida não suportarem o impacto de um projétil, é necessário fazer uma sobreposição do aço sob as extremidades da manta. Portanto, mesmo que a aramida seja o principal material em uma blindagem, o aço também desempenha um papel importante.

Vidros blindados: transparência e Segurança

Os vidros blindados são essenciais na blindagem de carros, oferecendo proteção sem obstruir a visibilidade. Eles são compostos por várias camadas de vidro e polímeros que juntos criam uma barreira resistente a impactos. Até as etapas finais, os vidros blindados são submetidos a testes obrigatórios para garantir a experiência de um vidro comum.

Com a inserção de policarbonato na blindagem do vidro, estilhaços não são lançados na parte interna do veículo. Ou seja, mesmo após múltiplos disparos, os vidros blindados mantêm sua integridade. Abaixo, falaremos mais sobre o policarbonato:

Policarbonato: qual o seu papel?

O policarbonato é utilizado em conjunto com o vidro para criar uma solução de blindagem leve e eficaz. Este material é conhecido por ter resistência a impactos e capacidade de absorver energia.

Conforto de um blindado luxuoso

A blindagem de veículos, especialmente em carros de luxo como os modelos Volvo e Land Rover, é um processo complexo que combina tecnologia avançada e materiais de alta resistência para garantir a máxima proteção.

Cada etapa é crucial para garantir a segurança dos ocupantes sem comprometer o estilo e conforto, que são característicos desses veículos. Optar pela blindagem é investir em segurança, conforto e condução mais prazerosa.

Imagem de hasnain khokhar por Pixabay