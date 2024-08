Santander investe em centro de negócios regional e união de plataformas de atendimento em São José dos Campos

Banco consolida diversas áreas de negócios, aumentando a sinergia entre diferentes segmentos do Banco com o objetivo de ampliar os serviços às pessoas físicas e jurídicas

São José dos Campos assume posição estratégica nos investimentos do Santander no Vale do Paraíba com a inauguração de um centro de negócios regional do Banco e a consolidação de diferentes áreas. O Banco investiu em obras de modernização e adaptação de estrutura da loja localizada na Avenida Dr. João Guilhermino, 145, no centro da cidade, que passa agora a abrigar diferentes equipes de atendimento. “Consolidamos todos os negócios na nova sede para atender clientes da regional. Esse movimento fortalece o compromisso do Santander com o desenvolvimento econômico do município e do Vale do Paraíba”, explica Javier Garcia Verdous, senior head da Rede SP Metropolitana do Santander Brasil.

Santander

O Vale do Paraíba representa 11,21% da riqueza do interior paulista, segundo a Fundação SEADE. Nove cidades do Vale estão na lista dos 100 municípios mais ricos do estado. O forte desenvolvimento regional e o potencial de negócios levaram o Banco a criar a estrutura em São José dos Campos. Na estratégia utilizada para definir o novo modelo e revitalizar a loja foram considerados, entre outros aspectos, a localização, o acesso fácil e a comodidade para clientes, além da grande visibilidade do local.

Na loja estarão 15 especialistas focados no atendimento de funcionários das prefeituras de São José dos Campos e Jacareí, universidades, empresas nacionais e multinacionais com diferentes níveis de faturamento até R$ 200 milhões, um hospital e um instituto de pesquisas, entre outros. Mais 17 especialistas serão responsáveis pela cobertura das agências de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí.

Para empresas com faturamento superior a R$ 200 milhões, o Banco conta com atendimento Corporate para sete cidades do Vale do Paraíba e Alto do Tietê. A Financeira e o Agro irão também compartilhar o endereço.

“Essa proximidade permite maior sinergia entre os diferentes segmentos do Banco com o objetivo de ampliar os serviços às pessoas físicas e jurídicas, com produtos oferecidos por uma instituição reconhecida pela segurança e transparência. Diante dessa estrutura e com o planejamento conjunto, temos uma visão 360 graus do cliente e o potencial de negócios torna-se maior”, explica o executivo.