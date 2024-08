Santa Casa de São José dos Campos completa 125 anos de cuidado com a população do Vale do Paraíba

Hospital referência na região conta com 1.800 colaboradores e 1.000 médicos ativos atualmente

A Santa Casa de São José dos Campos celebrou 125 anos, na última quinta-feira (15/08), de uma história marcada pelo cuidado, acolhimento e humanização. Fundado em 1899, o hospital se destacou ao longo dos anos como um pilar da saúde na região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

Santa Casa de São José dos Campos

Desde sua fundação, a Santa Casa de São José dos Campos tem sido referência em saúde, e mesmo com inúmeros desafios, se reinventou ao longo do tempo. Hoje, com 1.800 colaboradores e mais de 1.000 médicos ativos, a instituição realiza cerca de 390 mil consultas e 120 mil atendimentos de emergência por ano. Inclusive, no dia 15 de agosto também é comemorado o Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia.

Entre as principais conquistas da Santa Casa, estão a certificação de Acreditação Nível 3 pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o mais alto nível de excelência hospitalar no Brasil. “Somos a primeira Santa Casa do país a conquistar esse selo de qualidade, o que é fundamental para a segurança e o conforto dos nossos pacientes”, afirma o provedor Dr. Ivã Molina.

A Santa Casa também se orgulha de ser pioneira em diversas áreas, como a criação da Unidade de Transplantes em 2009, onde são realizados cerca de 52 transplantes por ano. Além disso, a implantação da Sala Cirúrgica Inteligente, a primeira da região, coloca a instituição na vanguarda dos procedimentos minimamente invasivos.

Santa Casa de São José dos Campos celebrou 125 anos

“A nossa busca por inovação é constante. Sabemos que, para continuar oferecendo um atendimento de qualidade, precisamos estar sempre à frente em termos de tecnologia e formação profissional”, destaca o provedor. Ele também ressalta o papel do IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa, que desde 2015 vem formando profissionais altamente qualificados para atuar em todo o Brasil.

Outro ponto de destaque é o compromisso da Santa Casa com a sustentabilidade. A instituição adotou diversas iniciativas voltadas à responsabilidade ambiental, social e governança (ESG), incluindo a adesão à Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis e a implementação de uma Estação de Tratamento de Reuso de Água, reconhecida com o certificado de Amigo do Meio Ambiente pelo governo do Estado de São Paulo em 2022.

Provedor Dr. Ivã Molina

“Hoje, ao olhar para toda essa trajetória, me sinto honrado por fazer parte desta instituição. Nossa missão de prestar assistência à saúde de forma humanizada, com excelência técnica e espírito inovador, é o que nos motiva diariamente a buscar sempre o melhor para nossos pacientes e colaboradores”, finaliza Dr. Ivã Molina.