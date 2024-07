Roteiros de férias: paraísos naturais para aproveitar pelo Brasil

Pronto para se perder em cenários de sonho e viver aventuras de tirar o fôlego? Descubra 5 paraísos naturais no Brasil

Ao pensarmos em belezas naturais, o Brasil não deixa nada, nada a desejar! Pelo contrário, nossa terrinha é um dos mais incríveis cartões-postais do globo! Caso você esteja pensando em planejar as suas próximas férias, o nosso país é uma verdadeira caixinha de surpresas, repleta de destinos que vão do intenso contato com a natureza até luxos inacreditáveis.

Contudo, selecionar o destino mais adequado depende do que você está buscando. Quer passar dias relaxando e desfrutando do conforto? Um resort all-inclusive em Rio das Pedras pode ser a escolha ideal. Está mais para explorar paisagens únicas e se aventurar em trilhas e passeios emocionantes? Então, os Lençóis Maranhenses são a parada certa para você!

Veja, na sequência, os destinos que elencamos para te auxiliar a achar o lugar perfeito para as suas próximas férias, assegurando uma experiência plena e inesquecível, que, sem dúvidas, dará o “match” perfeito com o seu jeitinho de viajar.

Resort em Rio das Pedras

Se você está procurando um pedaço de paraíso onde pode simplesmente desligar e deixar a vida fluir, um resort all-inclusive em Rio das Pedras, no interior do Rio de Janeiro, é o seu destino! Imagine um lugar em que a natureza é abundante, e o conforto é levado a sério.

Enquanto passa o tempo curtindo e relaxando, que tal aproveitar para explorar as redondezas? A área é circundada por trilhas suaves que chamam para caminhadas relaxantes, em que cada passo mostra cada vez mais beleza natural do lugar.

Fernando de Noronha

Fernando de Noronha é o paraíso em forma de arquipélago! Caso esteja pensando em um destino de férias que caía bem com natureza de tirar o fôlego, praias incríveis e ambiente perfeitamente perfeito para descansar, você encontrou o local certo!

Com águas cristalinas e areia superfina, a Praia do Sancho é praticamente uma obra de arte. E a Baía dos Porcos? É tipo um cartão-postal vivo, com piscinas naturais ideais para dar aquele mergulho refrescante.

Há ainda a Praia do Atalaia e a Praia do Leão que você pode aproveitar para conhecer. Isso porque elas são excelentes para quem gosta de snorkel, já que a vida marinha lá é simplesmente coisa de outro mundo! Você pode ver peixes coloridos, tartarugas e inclusive golfinhos, se a sorte estiver contigo.

Agora, se você é da turma que adora uma trilha, prepare-se para aventuras épicas. A trilha do Mirante dos Golfinhos é sensacional e oferece uma vista panorâmica que vai te fazer sentir que está no topo do mundo. E tem também a trilha para a Baía do Sancho, que leva direto a uma das praias mais surpreendentes de Noronha.

Chapada Diamantina

A Chapada Diamantina é o destino para quem tem a alma aventureira. Com suas montanhas imensas e cavernas misteriosas, esse lugar é como um livro de histórias esperando para ser desbravado. Se você adora uma boa trilha, prepare-se para passear por caminhos que levam a cachoeiras deslumbrantes e vistas que são um verdadeiro espetáculo.

A trilha para a Cachoeira da Fumaça é imersiva e cheia de belezas do início ao fim do caminho. Ao chegar lá, você vai se deparar com uma pintura viva, com a queda d’água se transformando em uma cortina de névoa sob o sol. E, se grutas e cavernas são mais a sua praia, a Gruta da Lapa Doce é perfeita, com suas formações que mais parecem ter saído da imaginação. Caso você curta se desafiar, a Chapada Diamantina é o lugar onde vai encontrar seu próprio épico.

Lençóis Maranhenses

Os Lençóis Maranhenses são um verdadeiro show da natureza! Imagina só: um deserto de dunas brancas que se misturam com lagoas de água cristalina. A paisagem é tão surreal que parece uma pintura em movimento.

Explorar as dunas de buggy é pura adrenalina. Cada curva revela uma nova paisagem e a sensação de liberdade é indescritível. A Lagoa Azul e a Lagoa Bonita são paradas obrigatórias. Dá pra mergulhar, nadar e se refrescar nas águas incríveis. Caminhar pelas dunas, sentir o vento no rosto e apreciar a beleza ao redor. É certamente uma experiência única.

Pantanal

O Pantanal é o destino perfeito para quem curte natureza e vida selvagem. Esse lugar é um verdadeiro tesouro no coração do Brasil, com uma biodiversidade de tirar o chapéu. Você pode ver onças, capivaras, jacarés e uma infinidade de aves, tudo bem de pertinho.

Um passeio de barco pelos rios é uma experiência incrível. Você vai navegando pelas águas tranquilas, cercado por vegetação exuberante, e a cada momento surge uma nova surpresa. As trilhas pelo meio da mata são outra aventura, é o lugar ideal para descansar e se maravilhar com cada detalhe.

Imagem de cassiodiniz por Pixabay