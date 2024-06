Prova Harry Finger em Bertioga

No próximo dia 23 de junho acontece em Bertioga a Prova Harry Finger, parte da temporada 2024 do Circuito TH5 de Aquathlon e Travessia e que homenageia o experiente nadador de águas abertas. Após três anos de hiato, o evento voltará a ser disputado no litoral paulista sob a organização da TH5 Eventos. A competição tem vagas limitadas em até 600 participantes para provas de natação e aquathlon.

As disputas vão acontecer na Praia do Canto do Indaiá e as provas de águas abertas terão quatro percursos. A travessia longa terá de 2,2 km, a travessia média vai ter 1,2 km, na travessia curta serão 700 metros e por fim, a travessia kids swim, para crianças de 5 a 12 anos, vai ter percurso de 150 metros. A provas de aquathlon, somente para maiores de 10 anos, será composta por 600 metros de natação e mais 3 km de corrida.

O homenageado da prova, Harry Finger é um nome bastante conhecido das águas abertas do Brasil. Em 2012 ele concluiu com sucesso a Travessia do Canal da Mancha, na época aos 55 anos e tornando-se o nadador brasileiro mais velho a atingir o feito. Harry também é o 15o nadador no mundo a concluir a Travessia 8 Pontes (Rio Hudson), nos EUA, nadando 202 km

Vale lembrar que para esta 5a edicão da Prova Harry Finger as inscrições estão abertas e podem ser feitas on line nos sites: ticketsports.com.br e th5eventos.com.br onde mais informações a respeito da prova podem ser obtidas.