Principais looks para usar no inverno

Com a chegada do inverno, é hora de renovar o guarda-roupa com peças elegantes e confortáveis, ideais para enfrentar as baixas temperaturas com estilo.

O inverno chegou, e com ele, a oportunidade de exibir looks sofisticados e aconchegantes. A estação mais fria do ano pede peças que combinam elegância e conforto, garantindo que você se mantenha aquecido sem perder o estilo. É um momento perfeito para explorar diferentes combinações de roupas e acessórios que podem acrescentar um toque de glamour a qualquer look de inverno. Aqui estão algumas sugestões de looks essenciais para arrasar durante a estação mais fria.

1. Casacos e Trench Coats: Elegância e Versatilidade

Os casacos e trench coats são peças fundamentais no guarda-roupa de inverno. Versáteis e elegantes, eles podem ser usados tanto em ocasiões formais quanto casuais. Para um look clássico, opte por um trench coat bege ou preto, que combina com praticamente qualquer roupa. Combine com uma blusa de lã e calças de alfaiataria para um visual sofisticado, ou com jeans e botas para um estilo mais despojado.

2. Suéteres de Tricô: Conforto e Estilo

Nada é mais aconchegante no inverno do que um bom suéter de tricô. Eles são perfeitos para os dias mais frios e podem ser encontrados em uma variedade de cores e padrões. Suéteres oversized estão em alta e podem ser usados com leggings ou calças justas para um look equilibrado. Para adicionar um toque de elegância, escolha suéteres com detalhes como botões dourados ou bordados sutis e combine com pulseiras ou anéis de ouro para um brilho extra.

3. Botas de Cano Alto: Funcionalidade e Charme

As botas de cano alto são uma escolha prática e estilosa para o inverno. Elas protegem as pernas do frio e podem ser usadas com vestidos, saias ou calças. Para um visual sofisticado, opte por botas de couro em tons neutros como preto ou marrom. Combine com uma saia midi e uma blusa de gola alta para um look elegante e moderno. Um conjunto de joias de ouro, como brincos e colares, adiciona um toque de glamour.

4. Jaquetas de Couro: Atemporal e Versátil

Jaquetas de couro nunca saem de moda e são ideais para o inverno brasileiro, que não é tão rigoroso quanto em outros países. Elas adicionam um toque de atitude a qualquer look e podem ser combinadas com vestidos florais para um contraste interessante, ou com jeans e uma camiseta para um estilo mais casual. Para um toque sofisticado, escolha uma jaqueta de couro preta ou marrom e combine com brincos ou colares de ouro.

5. Vestidos de Inverno: Feminilidade e Conforto

Vestidos não precisam ser guardados no fundo do armário durante o inverno. Modelos de manga longa e tecidos mais pesados, como lã ou veludo, são perfeitos para a estação. Combine com meia-calça e botas para um look completo e aquecido. Vestidos com estampas xadrez ou de cores escuras, como vinho e verde oliva, são escolhas excelentes para um visual invernal.

6. Acessórios de Inverno: Toques Finais com Estilo

Os acessórios são fundamentais para completar qualquer look de inverno. Cachecóis, luvas e gorros não só mantêm você aquecido, mas também adicionam camadas interessantes ao seu visual. Escolha cachecóis de lã em cores neutras ou vibrantes para complementar suas roupas. Luvas de couro ou de tricô são práticas e elegantes, enquanto gorros podem adicionar um toque divertido e casual.

7. Calças de Alfaiataria: Clássico e Moderno

Calças de alfaiataria são uma peça chave para o inverno. Elas são elegantes e podem ser combinadas com diferentes tipos de blusas e casacos. Para um look formal, combine com uma camisa de seda e um blazer. Para um estilo mais casual, uma blusa de lã ou um suéter são perfeitos. Calças de alfaiataria em cores neutras, como cinza, preto e marrom, são versáteis e podem ser usadas em diversas ocasiões.

8. Cardigãs: Versatilidade e Conforto

Os cardigãs são extremamente versáteis e podem ser usados de várias maneiras. Eles são perfeitos para camadas, permitindo que você se ajuste às mudanças de temperatura ao longo do dia. Um cardigã longo pode ser usado sobre um vestido ou combinado com jeans e uma camiseta para um look casual e confortável. Para um toque mais elegante, escolha cardigãs com detalhes refinados, como botões dourados ou padrões trançados.

9. Saias Midi: Elegância e Modernidade

As saias midi são uma escolha elegante para o inverno. Elas podem ser combinadas com botas de cano alto e suéteres para um look chique e aquecido. Saias em tecidos mais pesados, como lã ou couro, são ideais para a estação. As saias xadrez ou de cores escuras são particularmente populares e podem ser combinadas com blusas de gola alta ou jaquetas de couro.

10. Casacos de Pêlo Sintético: Luxo e Calor

Casacos de pêlo sintético são uma opção luxuosa e quente para o inverno. Eles adicionam um toque de glamour a qualquer look e são perfeitos para eventos mais formais. Combine com vestidos, saias ou calças de alfaiataria para um visual sofisticado. Cores neutras como branco, preto e marrom são versáteis e elegantes.

Foto de Rahib Hamidov: https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-terno-traje-braco-20818930/