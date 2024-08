Os slots mais jogados em cassinos online em 2024

Com a popularização dos cassinos online, os slots vem ganhando cada vez mais espaço entre os jogos mais famosos do momento. Tanto nas mídias sociais quanto nas listas de jogos, notícias sobre Fortune Tiger (ou Tigrinho, para os íntimos), são comentadas semanalmente. Mas você sabia que esse slot tão popular no Brasil não está nem no top 5 mundial?

As temáticas de slots preferidos pelo mundo são bem variadas. Além dos gêneros, músicas e desenvolvedora, o RTP e bônus também são fatores importantes para entusiastas desse jogo pelo mundo. Esses são os slots favoritos dos jogadores de cassino durante o ano de 2024.

Sweet Bonanza

Sweet Bonanza é amplamente reconhecido como um dos slots online com maiores RTP, e também é um título muito famoso em cassinos online brasileiros. Este jogo com tema de doces rapidamente ganhou popularidade após seu lançamento em 2019, se tornando um título emblemático da Pragmatic Play. Com uma mecânica de combinação em todas as direções, Sweet Bonanza se destaca por ser mais fácil de ganhar em comparação ao tradicional gameplay baseado em linhas de pagamento. Os recursos de bônus incluem rodadas grátis, rolos em cascata, multiplicadores e wilds, com uma experiência de jogo rica e envolvente.

Gates of Olympus

Gates of Olympus (apelidado no Brasil de ‘velho do Raio’) é, sem dúvida, o principal título inspirado na Grécia antiga disponível no mercado e um dos melhores slots online. Entre os destaques estão o forte multiplicador máximo de 5.000x, um RTP acima da média de 96,5% e um design visualmente deslumbrante. Este slot não só é bonito, com gráficos em alta definição e símbolos personalizados mergulhados na mitologia da Grécia antiga, como também proporciona uma atmosfera imersiva com uma variedade de recursos de bônus dinâmicos. Gates of Olympus geralmente está entre os slots com bônus nas melhores plataformas, o que te permite testar o jogo após fazer um depósito ganhando rodadas grátis.

Eye of Horus

Como uma das divindades egípcias mais poderosas, Hórus é conhecido por ter a cabeça de um falcão com o sol e a lua como olhos. O slot Eye of Horus homenageia essa figura icônica com um jogo visualmente atraente, apresentando muitos símbolos egípcios e uma jogabilidade envolvente e acelerada. A premissa é relativamente simples – você é transportado para o Antigo Egito para conhecer os deuses, e os símbolos incluem alguns dos mais famosos para os amantes de mitos e deuses.

Starlight Princess

Inspirado em mangás de Garotas Mágicas, Starlight Princess é um dos melhores slots de cassino online do gênero para muitos. Alguns dos destaques incluem o multiplicador máximo de 5.000x, a mecânica de pagamentos em cluster e um RTP de 96,5%. Este slot também é um dos melhores de 2024 devido à sua abundância de recursos de bônus. As combinações de símbolos vencedores requerem apenas oito ícones, em vez dos nove habituais, o que pode fazer toda a diferença.

Book of Dead

Book of Dead é um clássico presente nas melhores plataformas de cassino online. O protagonista é um aventureiro em busca de riquezas entre os túmulos do antigo Egito. Através dos símbolos e multiplicadores, o jogador explora as relíquias ocultas na tumba de um antigo faraó enquanto busca combinações e multiplicadores, podendo encontrar desafios e muitos prêmios pelo caminho.

Gonzo’s Quest

Há quem diga que Gonzo’s Quest é o melhor jogo de slots de todos os tempos, dado seu impacto na indústria. O título com tema de conquistador é renomado por seus gráficos intrincados, tema imersivo e jogabilidade simplificada. O jogo possui uma mecânica de 5 rolos e 20 linhas de pagamento, tornando Gonzo’s Quest uma excelente maneira de se familiarizar com a experiência geral de slots online. É um jogo inovador em muitos aspectos, com o conceito de rolos em avalanche e design inovador.

Apesar dessa lista ser bem diferente da lista tradicional de slots que vem dominando o gosto dos brasileiros, muitos desses jogos estão disponíveis nas melhores plataformas de cassinos online do Brasil. Sweet Bonanza, por exemplo, está em sétimo lugar entre os slots mais jogados da KTO, que também possui títulos como Gates of Olympus e Book of Dead.

Se você é um entusiasta de slots em busca de emoção e de novos títulos, os jogos desta lista certamente proporcionarão experiências incríveis. No entanto, lembre-se sempre de jogar com responsabilidade, fazendo pausas regulares para descansar durante as sessões. Isso não só tornará o jogo mais divertido, mas também ajudará a manter a experiência agradável e saudável.