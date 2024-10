O papel das atividades aeróbicas na hipertrofia muscular, benefícios e estratégias

Leandro Twin, educador físico e embaixador da Bluefit, revela como incluir cardio na rotina de treinos para melhorar a hipertrofia muscular

Muitas pessoas acreditam que exercícios aeróbicos prejudicam o ganho de massa muscular. No entanto, Leandro Twin, educador físico e embaixador da Bluefit, afirma que, se bem estruturado, o treino aeróbico pode ser um aliado para potencializar os ganhos na musculação. “O segredo está em um planejamento que considere a sensibilidade à insulina e o condicionamento físico, fatores que influenciam diretamente na hipertrofia e na saúde geral”, complementa o professor.

BENEFÍCIOS DO AERÓBICO NA HIPERTROFIA

Ao contrário do que muitos pensam, Twin explica que os exercícios aeróbicos contribuem para o aumento da massa muscular ao melhorar a sensibilidade à insulina. “Quando consumimos mais carboidratos, a insulina tende a operar em níveis mais altos. A aeróbica ajuda a manter essa sensibilidade, otimizando o uso dos nutrientes no corpo,” ressalta o especialista.

Além disso, ele destaca que o condicionamento cardiorrespiratório é essencial para treinos de força. “Se, durante um agachamento ou uma remada, seu pulmão e coração falharem antes dos músculos, você não alcança a falha muscular necessária para promover a hipertrofia.” Segundo Twin, é aí que o aeróbico faz a diferença: “Ele permite que o sistema cardiovascular acompanhe a demanda dos músculos, prolongando o esforço e gerando melhores resultados.”

IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO ENTRE TREINOS

Um estudo publicado no Jama Network Open revela que a combinação de treinamento de força com exercícios aeróbicos pode ser essencial para uma vida mais longa e saudável. A pesquisa, que avaliou dados sobre a prática de exercícios de mais de 115 mil idosos, concluiu que aqueles que realizavam pelo menos duas sessões de treinamento de força por semana, associadas a uma atividade aeróbica moderada a vigorosa, apresentavam 30% menos risco de morte por todas as causas em comparação com aqueles que não faziam treinamento de força.

Leandro Twin, educador físico e embaixador da Bluefit, analisa a pesquisa e destaca a importância de uma rotina de exercícios equilibrada é, justamente, “a prática de atividades físicas, na maioria dos dias da semana, de intensidade moderada a vigorosa, combinada com pelo menos duas sessões de treinamento de força, é fundamental para uma vida mais saudável.”

Para Twin, a chave está em encontrar um equilíbrio entre exercícios aeróbicos e de resistência. Nesse sentido, o foco deverá ser levar o músculo até a falha, evitando que a fadiga cardiovascular limite o desempenho. “Com isso, o atleta ganha não apenas hipertrofia, mas também condicionamento físico, saúde metabólica e disposição para os treinos mais intensos,” conclui.

COMO ADOTAR O AERÓBICO NO TREINAMENTO?

O embaixador da Bluefit recomenda uma abordagem moderada e, desse modo, “fazer, por exemplo, 15 minutos de aeróbico intenso, de 3 a 4 vezes por semana, já é suficiente. Outra opção é o HIIT, com sprints de 1 minuto, seguidos de 1 minuto leve, durante 10 minutos.” Ele sugere que essas sessões sejam realizadas após o treino de musculação para maximizar o condicionamento sem comprometer o desempenho durante o treino de força.

AULAS AERÓBICAS

A Bluefit, uma das maiores redes de academias do Brasil, oferece uma variedade de atividades aeróbicas que complementam os treinos de força e melhoram o condicionamento cardiovascular. Abaixo estão algumas das principais opções:

RPM™: Aula de ciclismo indoor com foco na resistência e força, simulando subidas e sprints para fortalecer membros inferiores e melhorar o condicionamento cardiovascular. SPRINT™: Treino intervalado de alta intensidade (HIIT) com duração de 30 minutos, indicado para aumentar a resistência e potencializar a queima calórica em pouco tempo. BODYATTACK™: Combina exercícios aeróbicos e movimentos atléticos para desenvolver força, agilidade e resistência, com músicas energizantes que mantêm a motivação. POWERJUMP™: Realizada em um minitrampolim, essa aula foca em movimentos de salto, promovendo equilíbrio e alta queima calórica ao som de músicas animadas. BODYCOMBAT™: Modalidade inspirada em artes marciais, com movimentos de boxe, muay thai e outras lutas, visando melhorar a coordenação e o condicionamento físico em alta intensidade. Ritmos: Aulas voltadas para dança, como FitDance e Zumba, que combinam coreografias dinâmicas com músicas populares, proporcionando diversão e alto gasto calórico.

RESUMO DAS DICAS

Leandro Twin, educador físico e embaixador da Bluefit, traz a seguir dicas resumidas sobre as atividades aeróbicas:

Planejamento é essencial: Combine treino aeróbico e musculação de forma estratégica para evitar perda de massa muscular. Sensibilidade à insulina: Melhore a resposta do organismo com treinos regulares, maximizando os ganhos de hipertrofia. Condicionamento físico: Manter um bom nível de preparo cardiovascular facilita a recuperação entre séries e sessões de musculação. Integração de treinos: Escolha modalidades aeróbicas que se alinhem com seus objetivos de força e resistência.

Com essa abordagem integrada, o aeróbico não apenas complementa os treinos, mas se torna um componente essencial para alcançar resultados duradouros e uma rotina saudável.

