Mr. Olympia Brasil Expo transforma esporte em negócios, com meta de R$ 100 milhões

Maior evento de nutrição esportiva e de fisiculturismo da América Latina, patrocinado por gigantes do segmento, deve reunir mais de 60 expositores e 2.250 lojistas.

O Mr. Olympia Brasil Expo, organizado pela Savaget Group, em parceria com a Musclecontest, consolidou-se como o maior evento de nutrição esportiva e fisiculturismo da América Latina. É forte referência para fãs e profissionais do universo fitness.

A edição 2024 será realizada entre os dias 18 e 20 de outubro, no Distrito Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana), em São Paulo (SP). A competição transforma a vida de atletas e a feira impulsiona o mercado, ao oferecer ampla plataforma de negócios, com pitadas de entretenimento.

Trata-se de verdadeiro hub de oportunidades para marcas e empresas do setor, devendo movimentar pelo menos R$ 100 milhões em negócios. A expectativa é que receba mais de 60 expositores e 2.250 lojistas.

Ana Paula Leal Graziano, CEO do Savaget Group

“Nosso evento cresce a cada ano em número de parceiros, atletas, público e expositores Com a mudança de local, esperamos atender melhor os representantes desse mercado em franca expansão”, afirma Ana Paula Leal Graziano, CEO do Savaget Group.

Taís Ricomini, supervisora de marketing da Shark Pro

Tal prestígio faz com que o Mr. Olympia Brasil Expo seja patrocinado por gigantes da nutrição esportiva: Black Skull, Growth Supplements e Shark Pro. É palco ideal para marcas apresentarem as principais novidades e tendências de um segmento embalado pela conscientização cada vez maior sobre bem-estar. “As pessoas estão mais informadas sobre os benefícios de uma suplementação adequada, o que impulsiona a demanda e a inovação no setor, em fórmulas mais eficientes e produtos voltados para diferentes perfis de consumidores”, diz Taís Ricomini, supervisora de marketing da Shark Pro.

Eduardo Rosa Dasi, diretor executivo da Growth

O Mr. Olympia Brasil Expo também reúne profissionais como farmacêuticos, e-commerces de produtos naturais e supermercadistas. “Nosso objetivo é aproximar a marca dos clientes, lojistas e consumidores. Queremos que eles vivenciem uma experiência Growth. O evento nos proporciona contato direto com o público, oportunidade para termos feedback”, ressalta Eduardo Rosa Dasi, diretor executivo da Growth.

Haverá, ainda, espaço para interação com grandes atletas e personalidades do mundo fitness: oOlympia Talks.Assim como disputas em modalidades inusitadas: strongman, power bíceps, pillow fight, parajiu-jitsu e luta de braço.

Essas competições refletem a diversidade do Mr. Olympia Brasil Expo e sua conexão com o crescimento global da cultura esportiva, que tem como objetivo desenvolver a aptidão física. Tudo impulsionado pelas redes sociais e pelos ídolos desse universo

Mr. Olympia Brasil Expo 2024

Data: 18,19 e 20 de outubro

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo (SP)

Horários: entre 10h e 20h (sexta e sábado), entre 10h e 18h (domingo)

Mais informações

Site: http://www.mrolympiabrasil.com/

Instagram: @mrolympiabrasil