Mais de 40 barcos confirmados na Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Faltando menos de dois meses para a 51ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, mais de 40 barcos já confirmaram presença nas regatas. O evento será realizado de 20 a 27 de julho e terá como sede o Yacht Club de Ilhabela (YCI).

Equipes da Argentina, Uruguai, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina estarão nas disputas. A maior competição de vela oceânica da América Latina deve reunir mais de 100 barcos e 900 velejadores nesta temporada, e as classes convidadas são: ORC, BRA-RGS, RGS Cruiser, Clássicos, C-30 e VPRS.

Semana Internacional de Vela de Ilhabela 2024

As inscrições da Semana Internacional de Vela de Ilhabela 2024 foram abertas em maio por meio do site oficial da competição. E o primeiro lote vira nesta sexta-feira (31). Os valores podem ser acessados em https://sivilhabela.com.br/inscricoes/

O processo deve ser feito exclusivamente por meio deste site oficial. O acesso ao sistema de inscrições estará disponível a partir de 4 de maio até o dia 19 de julho. O valor da taxa do veleiro será definido no momento da validação. Conforme o tamanho (LOA) de cada embarcação, obedecendo a uma quantidade mínima de tripulantes.

O primeiro barco a se inscrever da SIVI foi o C-30 Bravo, de Jorge Berdasco. Já o estrangeiro que garantiu sua presença mais rápida foi Nautico II na categoria BRA-RGS. Atual bicampeão, o Crioula, está confirmado nas regatas em julho. O veleiro é do Rio Grande do Sul.

O encontro da modalidade reunirá atletas olímpicos, profissionais e amadores numa só disputa, que abre oficial com a Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil.

51ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela

”A semana da vela é bastante especial, pois reúne uma quantidade enorme de barcos, mais de 100 vão para a raia, tem competição praticamente todos os dias da semana, então isso traz uma energia super diferente para todo mundo”.

”Pra gente é um aprendizado! Buscamos conhecer o barco nos maiores detalhes, e é muito legal estar competindo com outras pessoas, com barcos que já estão há muito tempo na regata, a gente vai conseguindo ver as diferenças e ajustando vela”, contou Pedro Macedo, do Kaupê.

Veja quem já garantiu presença — https://sivilhabela.com.br/barcos-inscritos/

Brasileiro de Oceano

O Yacht Club de Ilhabela (YCI) em conjunto com a ABVO – Associação Brasileira de Veleiros de Oceano promovem o Campeonato Brasileiro de Oceano 2024 em paralelo com a Semana Internacional de Vela de Ilhabela

A competição terá barcos das classes ORC, BRA-RGS e Clássicos e as regatas serão concluídas na sexta-feira, um dia antes do término da 51ª edição da SIVI.

Em 2023, o Brasileiro de Oceano foi em Angra dos Reis (RJ) e os argentinos do Katara e Sandokan fizeram dobradinha levando o título geral na ORC. O melhor do país sede foi o Crioula.

Já o Brasileiro de BRA-RGS foi também em paralelo com a SIVI e o ganhador foi o Pangea Speed Max Racing. O veleiro Clássico Madrugada foi o vice-campeão e melhor entre os barcos mais antigos na raia.

”A Semana Internacional de Vela de Ilhabela é organizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI), que abre as portas do clube para atletas profissionais e amadores. Neste período, os competidores podem enfrentar várias condições de ventos e disputas mais longas e mais curtas. A confraternização é o ponto alto deste encontro, contou Cuca Sodré, diretor técnico da SIVI e presidente da comissão de regatas.

Baixe o Aviso de Regata — https://tinyurl.com/3uyrmxuu