Integração de canais de vendas: por que é tão importante?

A integração de canais de vendas é uma estratégia que ajuda a melhorar a experiência dos seus clientes e a elevar a lucratividade da sua loja. Isso é possível porque, ao adotar essa abordagem, você entrega para os seus consumidores uma jornada de compra sem interrupções, estimulando as aquisições.

Na prática, funciona assim: seus clientes podem circular entre os pontos de venda físico ou on-line que você oferece e encontrar os mesmo produtos/serviços em todos. Isso dá a eles a chance de comprar pelo site, rede social, telefone, aplicativo ou loja de rua, por exemplo.

Do seu lado, a grande vantagem é conseguir gerenciar tudo de um mesmo ambiente, já que todos os canais são centralizados em uma única plataforma de gestão. Com isso, a parte financeira, de estoque, de emissão de notas fiscais, e outras são administradas com muito mais facilidade.

Achou interessante? Então confira, em detalhes, a importância de integrar os pontos de vendas da sua loja, as vantagens e como adotar essa estratégia.

O que é integração de canais de vendas?

A integração de canais de vendas consiste na unificação de todas as opções de compras que uma empresa fornece para os clientes. A ideia é juntar formas de aquisição on-line e física para melhor a experiência dos consumidores e a gestão do negócio.

Nesse formato de vendas, lojas físicas, e-commerces, aplicativos móveis, redes sociais, entre outros pontos de negociação, entregam para os compradores a mesma experiência. Isso ajuda a melhorar o relacionamento deles com a marca e a estimular cada vez mais aquisições.

Basicamente, estamos falando de um formato de varejo omnichannel, que une o mundo virtual e o presencial para entregar aos clientes jornadas de compras mais completas, satisfatórias, personalizadas, dinâmicas e eficientes.

Quais as vantagens da integração de canais de vendas?

Se você está se perguntando: “Por que fazer integração de canais de vendas da minha loja?“, saiba que as vantagens que poderá obter ao adotar essa estratégia são:

melhora a da experiência dos clientes : o que contribui para aumentar o volume de vendas;

: o que contribui para aumentar o volume de vendas; adaptação às tendências de mercado : alinhando sua loja aos novos comportamentos e expectativas dos consumidores, destacando-a dos concorrentes;

: alinhando sua loja aos novos comportamentos e expectativas dos consumidores, destacando-a dos concorrentes; aprimoramento da gestão : incluindo a financeira, de estoque, de logística, entre outras;

: incluindo a financeira, de estoque, de logística, entre outras; ampliação da visão do seu negócio: permitindo ver, a partir de um mesmo ponto de vista, todas as vendas realizadas, bem como oportunidades que podem ser exploradas.

Como integrar canais de vendas? 7 passos!

Para integrar os canais de venda da sua loja é preciso pensar em todos os pontos de contato com os consumidores, os caminhos que eles percorrem até comprar o produto ou contratar o serviço, e também a parte gerencial da sua empresa.

Por isso, o passo a passo que você pode seguir é:

relacione todos os canais de vendas; pense na experiência do cliente; inclua a gestão de estoque e logística de entrega; ofereça os mesmos meios e formas de pagamento; treine os funcionários; monitore constantemente os resultados; escolha uma boa plataforma de integração.

Abaixo, você confere detalhes de cada uma dessas etapas.

1. Relacione todos os canais de vendas

Comece listando todos PDV da sua loja, incluindo os físicos e os digitais. Pense em como eles podem se relacionar e “conversar entre si”.

Em seguida, garanta que o cliente encontre os mesmos produtos e serviços em todos eles, independentemente de qual utilizar.

2. Pense na experiência do cliente

Os compradores devem estar no centro da sua estratégia. Por mais que você tenha por objetivo aumentar o volume de vendas e o lucro — o que é esperado de um bom varejista — todas as abordagens precisam ser pensadas para melhorar a jornada do cliente. Afinal, sem eles não tem vendas e, logo, não tem receita.

Então, desenhe mudanças que deixem o processo de compra mais simples e prático de ser feito. Quanto menos obstáculos a pessoa tiver, maiores as chances de ela comprar da sua loja e voltar para adquirir mais.

3. Inclua a gestão de estoque e logística de entrega

O estoque de todos os PDV precisam ser integrados. Somente dessa forma é possível suprir a falta de produtos entre eles. Então, se sua loja conta com um armazenamento para as lojas físicas e outro para a virtual, é fundamental que eles sejam conectados.

E por falar em vendas on-line, é preciso que a logística de entrega siga o mesmo padrão de integração. Isto é, prazos e formas de envio precisam ser os mesmo em todos os PDV digitais.

4. Ofereça os mesmos meios e formas de pagamento

Na hora de pagar, a estratégia deve seguir a mesma linha. Ou seja, se você oferece pagamento via cartão de crédito no e-commerce, na loja física o cliente precisa ter essa mesma opção.

5. Treine os funcionários

Capacite seus funcionários para atender os clientes da mesma forma em todos os canais de vendas. O objetivo com os treinamentos é garantir o uso da linguagem certa e manter a qualidade em todos os atendimentos.

6. Monitore constantemente os resultados

Acompanhe de perto os resultados da sua estratégia de integração. Ao fazer isso você saberá o que está dando certo e pode ser mantido, e o que não está gerando os resultados esperados e precisa de ajustes.

7. Escolha uma boa plataforma de integração

Como você deve estar imaginando, não tem como integrar canais de vendas sem contar com a ajuda da tecnologia.

Um bom software de gestão para o varejo, por exemplo, facilita a administração de recebimento de valores, acompanhamento do fluxo de caixa e muito mais.

Este artigo foi escrito pela F360, plataforma de gestão de financeira para lojas e franquias que torna o gerenciamento desses negócios muito mais eficiente, seguro, fácil e dinâmico.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay