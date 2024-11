Grandes nomes do cinema brasileiro participam da abertura do HBRFF, em Los Angeles

Na noite de terça-feira (29), passaram pelo tapete vermelho, artistas como Fernanda Torres, Selton Mello, Marcos Pigossi, Suzana Pires, o ator internacional Terry Crews, a modelo Alessandra Ambrósio, entre outros

Na noite de terça-feira (29), a 16ª edição do HBRFF (Hollywood Brazilian Film Festival) reuniu mais de 250 artistas, cineastas e profissionais do mercado cinematográfico norte-americano e votantes do Oscar na abertura de sua nova edição que aconteceu no cinema do Museu do Oscar com a exibição do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, produção que representará o Brasil na corrida pelo Oscar 2025, e show acústico do músico Rodrigo Amarante.

O festival, que ocorre na cidade de Los Angeles, apresenta os filmes brasileiros que mais tiveram destaque nos principais festivais internacionais, como Cannes, TIFF e Veneza.

Passaram pelo tapete vermelho, nomes como Fernanda Torres, Selton Mello, de “Ainda Estou Aqui”, o ator e apresentador norte-americano Terry Crews, a modelo Alessandra Ambrósio, o ator Marco Pigossi, a atriz Suzana Pires, o lutador Anderson Silva, a atriz Polly Marinho, o cantor Rodrigo Amarantes, entre outros.

“Foi uma grande alegria reunir grandes nomes do nosso cinema, assim como apreciadores da sétima arte, na abertura do festival que celebra a cinematografia brasileira”, comenta Talize Sayegh, fundadora e diretora executiva do Hollywood Brazilian Film Festival.

O festival segue com sua programação até o dia 2 de novembro, apresentando uma variedade de exibições em parceria com a Cinemateca Americana, no Los Feliz Theater e no Aero Theatres, incluindo estreias e obras de diretores veteranos e talentos emergentes. A seleção oficial de filmes de 2024 conta com “Cidade; Campo”, dirigido por Juliana Rojas, que ganhou o prêmio de Melhor Direção no Encounters do Berlinale; o favorito do Sundance, “Malu”, dirigido por Pedro Freire; e “Baby”, dirigido por Marcelo Caetano, vencedor do prêmio da Semana da Crítica em Cannes; “Greice”, de Leonardo Mouramateus; “No Nosso Sangue”, de Pedro Kos; “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi; e a série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, de Aly Muritiba.

O festival também apresentará a segunda edição do Think Cinema Think Brazil Lab em colaboração com a SPCINE, que apoia seis cineastas indígenas, negros e LGBTQIA+ com mentoria de profissionais líderes da indústria de Los Angeles. Essa iniciativa reflete o compromisso do HBRFF em proporcionar oportunidades para talentos brasileiros e abordar a falta de representatividade na indústria do entretenimento brasileiro, em que apenas 2% dos profissionais são negros, apesar de 57% da população do Brasil se identificar dessa forma. No ano passado, a iniciativa gerou inúmeros sucessos.

Este ano, o evento continuará a promover talentos emergentes através de seu laboratório de cinema. O vencedor do laboratório receberá representação exclusiva da renomada agência APA, um passo crucial para expandir sua carreira em Hollywood, além de assistência no processo de visto O-1, permitindo que eles tragam suas histórias únicas para um público global.

O 16º Hollywood Brazilian Film Festival ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro. Confira mais informações e a programação completa pelo site oficial: https://hbrff.org/ . A edição 2024 tem patrocínio do SPCine, Projeto Paradiso, Consulado Geral do Brasil – Los Angeles, Copa Airlines e Santos Lloyd Law Firm PC.

16º Hollywood Brazilian Film Festival

Data: 29 de outubro a 2 de novembro

Site oficial: https://hbrff.org/

