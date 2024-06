GOL e Mauricio de Sousa Produções apresentam “o mió da roça”em avião temático do Chico Bento

Com intenção de promover as rotas regionais, aeronave PR-GUJ vai conectar destinos domésticos e internacionais

Voo de inauguração, nesta sexta-feira, terá distribuição de brindes e serviço de bordo diferenciado

Inspirada no personagem Chico Bento, a GOL Linhas Aéreas traz o mote despretensioso – e ousado – “Conectando ocê aos cantinhos do Brasir e do mundo” para anunciar a segunda aeronave temática em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, em Confins (MG), nesta quinta-feira. A frase reflete a proposta da Companhia em proporcionar mais conexões e claro, faz jus ao sotaque do personagem.

Celso Ferrer, CEO da GOL e Mônica Sousa, Diretora Executiva do Departamento Comercial da Mauricio de Sousa Produções, apresentam novo avião temático do Chico Bento em evento realizado na GOL Aerotech, em Confins-Foto: Divulgação GOL

Boeing 737-800

O Boeing 737-800, prefixo PR-GUJ, foi totalmente adesivado interna e externamente para encantar os clientes que são fãs do Chico Bento e seus amigos. Rosinha, Zé Lelé, Nhô Lau e outros personagens ganharam destaque em artes inéditas criadas exclusivamente pela MSP. O projeto envolveu mais de 35 Colaboradores das áreas de Marketing, Pintura, Engenharia de Estruturas e Oficina de Comunicação Visual, que se dedicaram para tornar a viagem mais prazerosa, igual uma prosa na casa da avó. O resultado é uma aeronave cheia de surpresas que adultos e crianças irão se divertir descobrindo.

Celso Ferrer, CEO da GOL

Desde sua criação, em 1961, Chico se tornou símbolo da sabedoria popular no interior do Brasil e reflexo de uma criança que sabe aproveitar o simples da vida. E com esse jeito único, se encaixa perfeitamente no propósito da GOL de democratizar o transporte no país conectando cidades, hábitos, culturas e pessoas do Brasil e do mundo. Atualmente, a Companhia atende 78 cidades da malha doméstica e internacional, sendo 65 destinos domésticos e 13 destinos internacionais. “A nova aeronave do Chico representa nosso princípio mais valioso: ser uma empresa para Todos. Isso porque há 23 anos acreditamos que o turismo transforma as pessoas e voar, portanto, é uma experiência mágica. Nossa parceria com a MSP, que compartilha do mesmo pensamento, é uma honra para nós”, afirma Celso Ferrer, CEO da GOL.

A fim de criar essa conexão do personagem do Chico Bento, que vivencia novas experiências tanto na roça como na ‘cidade grande’ – a GOL vai oferecer um desconto de 15% válido para mercados selecionados que podem ser ativados com o cupom GOIABEIRAS, tanto domésticos quanto internacionais. A ação é válida de 24 a 30 de junho – mais detalhes abaixo.

Chico Bento e sua turma levam “o mió da roça para o mundo”-Foto: Divulgação GOL

O mió da roça pro mundo

Assim como é costume no interior, os convidados acordaram cedinho para participar do evento exclusivo, realizado nesta quinta (20), na GOL Aerotech, unidade de manutenção e pintura da Companhia localizada em Confins. A aeronave temática foi apresentada para jornalistas, parceiros, clientes, spotters e influenciadores, que voarão na nova aeronave do Chico amanhã (21) para Congonhas (CGH), com pouso previsto para às 10h45. Em Confins, a concessionária BH Airport vai colaborar com a organização e segurança da ativação no portão de embarque.

Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles

Com o passar dos anos, a GOL tem demonstrado um compromisso contínuo com a promoção de eventos significativos, alinhados com a cultura brasileira. “A parceria com a MSP reflete a escolha do Grupo GOL em seguir investindo em patrocínios e ativações voltados à promoção da cultura e da brasilidade, sempre na busca incansável de oferecer aos nossos Clientes experiências inesquecíveis, afinal voar é tão prazeroso como se entreter com os personagens criados pelo genial Mauricio de Sousa”, comentou Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

Nesse intuito de levar o ‘mió da roça pro mundo’ a GOL vai apresentar elementos da fauna e flora brasileira na parte externa da nova aeronave, representando não apenas o carinho do Chico Bento com a natureza, mas a preocupação da Companhia em desenvolver ações sustentáveis como a recente adesão ao Pacto Global da ONU que reforça o compromisso da GOL com a diversidade e inclusão.

Mônica Sousa, Diretora Executiva do Departamento Comercial da MSP

“Chico segue reforçando a mensagem da preservação ambiental para mais de quatro gerações – atingindo crianças, jovens e adultos. Depois de ser nomeado o embaixador oficial do WWF-Brasil, estamos muito felizes por vê-lo ganhar os ares nesta bonita homenagem. É um imenso orgulho para nós da MSP fazer essa conexão da Vila Abobrinha com as diversas cidades do país por meio da aviação para unir educação, diversidade, inclusão, turismo e negócios em uma nova parceria com a GOL, empresa que assim como nós, é totalmente nacional e que tem um laço forte com o Brasil e com os brasileiros”, explica Mônica Sousa, Diretora Executiva do Departamento Comercial da MSP“.

Chico Bento

Já na customização interna a turma do Chico Bento está literalmente levando o melhor da roça para dentro do avião. A aeronave possui adesivagem em diversos pontos, como bagageiro, mesinhas, trolley e até o teto. De forma bem-humorada, os passageiros vão perceber os elementos espalhados no intuito de apresentar a cultura da famosa Vila Abobrinha, onde mora o Chico e sua turma.

Essa aeronave, especificamente, possui o adesivo na fuselagem, e uma imagem do Chico Bento pintada na empenagem vertical e nos winglets. O adesivo externo pesa em torno de 110 kg e tem duração em média de 18 meses. Para deixar o avião aprumadinho, igual o Chico Bento quando vai encontrar a Rosinha, o processo durou 15 dias, sendo: 5 dias de pintura, 4 dias de adesivagem externa, 4 dias de adesivagem interna e 2 dias de preparação da aeronave no geral e acabamento.

A concepção da ideia do projeto foi realizada em parceria entre MSP, GOL e Innova AATB, agência de comunicação responsável pela conexão entre as empresas há cerca de um ano, com o lançamento do avião temático em comemoração aos 60 anos da Mônica. Para esta ação do Chico Bento, a GOL contou ainda com parceiros exclusivos que embarcaram no projeto oferecendo seus produtos licenciados, como a Panini, que distribuirá diversos exemplares de quadrinhos do Chico Bento para os passageiros no voo inaugural, além da Doces Brasil, Santa Helena e Plaza.

GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.

Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções é uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento. No licenciamento, trabalha com 200 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. A presença da marca na plataforma YouTube já passou de 21 bilhões de views, sendo a maior audiência para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para esta plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios do setor no mundo, com 550 títulos de livros e mais de 1 bilhão de revistas vendidas, ambos responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros.

Innova AATB

Innova AATB é uma das maiores agências independentes de publicidade do Brasil. Com mais de 30 anos, soma conhecimento em diversas disciplinas de comunicação para entregar aos seus clientes grandes oportunidades capazes de proporcionar as melhores experiências para os consumidores. A Innova traz em seu DNA a preocupação de entender profundamente as necessidades de negócio de cada cliente, investigando cada possibilidade e pensando de forma completamente livre de formatos para alcançar esses desafios. Com este posicionamento, a agência entrega as diferentes soluções de comunicação: Branding e Advertising, Digital Marketing, Eventos, Branded Content e Promo&Trade Activation.

Atualmente, a agência trabalha com marcas como Vivo, Smart Fit, Centauro, BRF, Insper, Lindt, Saint-Gobain, Mosaic, FMC, LongPing, Fundação Telefônica, Cooperativa Holambra, Steck, Sony Entertainment, Native Alimentos e Royal Enfield.