Embraer inaugura novo portal na entrada da Unidade Ozires Silva

A Embraer inaugurou oficialmente hoje um novo portal na entrada do seu principal complexo industrial, a Unidade Ozires Silva, em São José dos Campos-SP. A ação faz parte das celebrações dos 55 anos da empresa, que foi criada em 19 de agosto de 1969.

Portal na entrada da Unidade Ozires Silva

Com oito metros de largura, a nova portaria destaca um histórico avião EMB-110 Bandeirante suspenso a 10 metros de altura, que estava anteriormente em uma área interna da companhia e foi reposicionado para exposição permanente mais próximo da via pública que dá acesso à fábrica e ao aeroporto da cidade.

“O novo portal representa a decolagem de um sonho que se tornou realidade graças aos esforços de um grupo de visionários que acreditava que era possível o Brasil construir seus próprios aviões”, disse Luís Carlos Marinho, Vice-Presidente Executivo de Operações da Embraer. “O avião Bandeirante é o um símbolo histórico da companhia e estamos muito felizes em posicioná-lo como um monumento na entrada principal da empresa, de modo a inspirar as nossas pessoas e a comunidade de São José dos Campos”.

O projeto arquitetônico que amplia a segurança e conforto no acesso à empresa também interage com a paisagem local, permitindo contemplação do público externo e fortalecimento da conexão com a comunidade.

A primeira fábrica da Embraer que, em 2021 foi renomeada para “Unidade Ozires Silva”, em homenagem engenheiro e ex-oficial da Aeronáutica que liderou o grupo de visionários responsável pela criação da companhia em 1969, foi o local de produção de aeronaves históricas da empresa como o Bandeirante, Xavante, Ipanema, Xingu, Brasília, Tucano, AMX, a família ERJ-145 e jatos executivos. Atualmente, concentra principalmente as atividades de desenvolvimento, fabricação e suporte dos jatos comerciais da família E-Jets E1 e E2.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte pós-venda aos clientes.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.



A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.