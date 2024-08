Dupla sertaneja do Vale do Paraíba se apresentará na Festa do Peão de Barretos

A dupla sertaneja Fernando e Fabiano, referência no Vale do Paraíba, se apresentará na 69ª edição do Festival de Barretos nos dias 22 e 23 de agosto, no novo Palco da Brahma FM. A festa, que começou no dia 15 de agosto e vai até o próximo domingo, 25 de agosto, é o maior rodeio da América Latina e deve atrair cerca de 900 mil pessoas para o Parque do Peão ao longo de seus 10 dias de festividades.

69ª edição do Festival de Barretos

A inclusão de Fernando e Fabiano na programação é motivo de grande orgulho para São José dos Campos, cidade onde os cantores residem. “Estar em Barretos é um sonho realizado para nós”, afirmou Fernando. “É uma honra representar o Vale do Paraíba em um evento dessa magnitude. Esperamos que nosso show de estreia no festival traga muita energia positiva para o público.”

Fabiano acrescentou: “Estamos preparando um repertório especial para esses dois dias. A energia do público em Barretos é contagiante e queremos retribuir com um espetáculo à altura. ‘Deixa Eu Sofrer de Boa’ está sendo um sucesso, e mal podemos esperar para ver a reação dos fãs ao vivo.”

“Deixa Eu Sofrer de Boa”

A nova música da dupla, “Deixa Eu Sofrer de Boa”, segue o sucesso de “Travei”, que já ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube. A faixa está disponível em todas as principais plataformas digitais.

Para acompanhar todas as novidades e lançamentos da dupla, siga Fernando e Fabiano nas redes sociais @fernandoefabiano e confira o canal oficial no YouTube.

https://youtube.com/@fernandoefabiano?si=l_EYIEY-ZVsE_8e9

Fernando e Fabiano