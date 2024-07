Conheça as vantagens do piso emborrachado para playground

Os playgrounds são espaços de alegria, aprendizado e desenvolvimento para as crianças, que encontram inúmeras formas de se divertirem. No entanto, a segurança é um fator crucial que não pode ser negligenciado, pois a segurança ajuda a motivar e incentivar o espírito de aventura e descoberta das crianças, que sabem que não vão se machucar ao escorregar no escorregador, por exemplo.. É nesse contexto que os pisos emborrachados, como o piso monolítico Flex EPDM, se destacam como uma solução completa e inovadora para áreas de recreação infantil.

A principal vantagem do piso emborrachado EPDM é a alta capacidade de amortecer os impactos das brincadeiras. Composto por grânulos de borracha reciclada e aglutinados com resinas de poliuretano, o EPDM oferece uma superfície macia e resiliente que absorve o impacto de quedas, reduzindo significativamente o risco de lesões graves e susto que retraem as crianças nesses momentos de diversão. Essa característica é fundamental para garantir a segurança das crianças, especialmente em playgrounds com equipamentos elevados ou atividades que envolvam movimentos bruscos.

Além do amortecimento, o piso emborrachado EPDM possui propriedades antiderrapantes que minimizam o risco de escorregões e quedas, mesmo em condições de piso molhado, já que esses pisos também podem ser encomendados com a capacidade de absorver a água. Essa característica do piso drenante é essencial para garantir a segurança em áreas externas, onde a chuva e a umidade podem tornar o piso escorregadio. A baixa absorção de temperatura do EPDM também é um fator importante, pois evita que o piso aqueça excessivamente sob o sol, proporcionando conforto térmico para as crianças brincarem descalças.

O piso emborrachado para aprimorar a eficiência dos playgrounds podem estimular a criatividade e a imaginação das crianças. Suas cores vibrantes e duradouras, obtidas por meio da pigmentação dos grânulos de borracha, criam um ambiente alegre e convidativo que desperta a curiosidade e o interesse dos pequenos. Além disso, a versatilidade deste piso próprio para playground, permite a criação de designs personalizados, com formas geométricas, desenhos lúdicos e até mesmo jogos interativos que podem ser feitos graças à versatilidade do piso emborrachado.

A praticidade e a durabilidade são outros atributos importantes do piso emborrachado EPDM que aumentam a eficiência dos playgrounds. Sua superfície contínua e sem emendas facilita a limpeza e a manutenção, evitando o acúmulo de sujeira e a proliferação de bactérias. O EPDM também é resistente ao tráfego intenso das crianças, aos raios UV e às condições climáticas, garantindo uma longa vida útil mesmo em áreas externas expostas ao sol e à chuva.

A instalação do piso monolítico Flex EPDM é rápida e eficiente, realizada por equipes especializadas que garantem um acabamento impecável e uniforme. O processo envolve a preparação da base, a aplicação de uma camada de borracha e a compactação do material, resultando em um piso resistente, durável e esteticamente agradável. A vantagem da instalação desse tipo de piso são muitas quando comparadas com a confecção de pisos feitos de materiais tradicionais, reduzindo o tempo e os processos de instalação na área desejada.

O piso emborrachado EPDM é indicado para uma ampla variedade de áreas de recreação infantil, como playgrounds em escolas, condomínios, parques públicos, clubes, buffets infantis e áreas de lazer em geral. Sua versatilidade permite a aplicação em diferentes tipos de superfícies, como concreto, asfalto e contrapiso, adaptando-se às necessidades e principalmente ao design de cada projeto.

Investir em um piso emborrachado EPDM é investir na segurança, no desenvolvimento e no bem-estar das crianças e também na valorização do ambiente. Com seus inúmeros benefícios, o EPDM se consolida como a melhor opção para áreas de recreação infantil, proporcionando um ambiente seguro, estimulante e divertido para os pequenos explorarem sua criatividade e se desenvolverem de forma saudável e feliz.

Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay