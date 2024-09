Como fazComo fazer uma importação da China?er uma importação da China?

Vamos explicar tudo o que você precisa saber antes de começar uma importação,

A cada ano que passa, a China se destaca como um dos maiores fornecedores globais, seja pela variedade de produtos ou pela competitividade dos preços.

Por isso, é natural que milhares de empreendedores migrem para o mercado de importação da China, ainda que o conhecimento seja uma barreira inicial.

Neste guia, vamos explicar tudo o que você precisa saber antes de começar uma importação, desde as etapas mais básicas até os processos mais avançados.

Prepare-se para navegar pelo complexo mundo da importação da China e garanta mais segurança e eficiência para a sua própria operação internacional.

1. Como escolher um produto?

A base de toda importação de sucesso está na escolha do produto. Por mais que essa seja “apenas” a primeira etapa, é ela quem deve justificar toda a operação.

Para saber se existe uma demanda sobre a mercadoria que você pretende importar, faça uma análise de mercado e conheça seus futuros concorrentes.

Além disso, desenvolva e aprimore dois tipos de conhecimento: o técnico (que gira em torno da mercadoria) e o comercial (que representa as vendas).

Depois de definir o produto, será necessário identificar a quantidade mínima ou máxima que precisará ser importada da China com base em três fatores:

O capital disponível ;

; A exigência do fornecedor ;

; O retorno financeiro.

2. Como escolher um bom fornecedor?

Hoje, a escolha de um bom fornecedor pode ser feita mesmo com a longa distância que separa os países, graças às grandes plataformas de e-commerce.

E, apesar de os marketplaces favorecerem esse tipo de negociação, o importador deve tomar uma série de cuidados para evitar problemas iniciais.

Plataformas do tipo podem até passar uma noção básica sobre os fornecedores chineses, mas jamais feche um negócio através delas – jamais!

Empresas especializadas em importação da China oferecem suporte personalizado para quem busca encontrar um fornecedor confiável.

Assim, você evitará riscos relacionados à qualidade dos produtos, ao preço real da operação, ao cumprimento dos prazos e à logística geral da sua operação.

3. Quais documentos você deve emitir?

Fatura Comercial: Também chamada de Proforma Invoice, esse documento detalha a transação comercial, dos termos de venda à descrição dos produtos.

Conhecimento de Embarque: Este documento garante a recepção das mercadorias para envio, servindo como um contrato de transporte ou recibo.

Certificado de Origem: Este documento atesta o país de origem da carga e pode ser necessário para a obtenção de isenções fiscais ou tarifas preferenciais.

Certificado de Inspeção: Este documento deve ser emitido por uma entidade de inspeção, que reconhecerá os padrões de qualidade dos produtos verificados.

Licença de Importação: Este documento pode ser exigido de acordo com a mercadoria e comprova que o importador está autorizado para esta função.

Declaração de Importação: Este documento fornece detalhes específicos sobre as mercadorias que estão sendo importadas, assim como seus valores.

Comprovantes de Compra e Venda: Garantem a transparência da sua importação, das condições de pagamento e do acordo de entrega da carga.

Além da lista de documentos citados acima, o importador ainda deve ter fácil acesso às apólices de seguro e registros do transporte (de todo o trajeto).

4. O que é o Desembaraço Aduaneiro?

Desembaraço Aduaneiro nada mais é do que o processo pelo qual mercadorias importadas ou exportadas devem passar durante a entrada ou saída de um país.

Na importação da China, o desembaraço aduaneiro é realizado de acordo com as etapas apresentadas a seguir:

A carga chega à alfândega e entra na fila de conferência; A carga é verificada junto com os documentos apresentados; A carga é cadastrada no Siscomex, sistema da Receita Federal; A Receita emite o comprovante, regulariza e libera a carga.

4.1 Canais do Desembaraço Aduaneiro

Durante o desembaraço, a carga pode ser classificada em quatro canais:

Verde Não há necessidade de apuração dos documentos e da inspeção; Amarelo A apuração dos documentos deve ser feita sem a inspeção; Vermelho A apuração dos documentos deve ser feita com a inspeção; Cinza Existe a necessidade de apuração dos documentos e da inspeção.

5. Quais são os custos da importação?

Uma importação da China pode ter custos fixos e variáveis. Descubra os investimentos necessários para a maior parte das operações de Comex.

5.1 Custos dos Fretes

Toda importação da China tem custos baseados no peso da carga e na cubagem da embalagem (cálculo que considera altura x largura x espessura).

Desta forma, também chegamos aos custos dos diferentes modais disponíveis para o transporte da mercadoria, do país de origem ao endereço final.

Confira, na tabela abaixo, as vantagens e desvantagens de cada modal:

Modal Ideal para Custo Entrega Marítimo Cargas pesadas, grandes quantidades Baixo Demorada Aéreo Cargas leves, pequenas quantidades Alto Rápida Rodoviário Cargas padrão (em contêiner) Padrão Padrão Ferroviário Cargas volumosas Alto Demorada

5.2 Custos dos Impostos

Uma importação da China certamente será afetada por impostos federais e estaduais. Saiba quais são os impostos mais frequentes na tabela a seguir:

Imposto Descrição II Regulamenta a entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional ICMS Incide sobre a circulação de mercadorias em diferentes estados (nacional) IOF Incide em operações de crédito, câmbio, seguro ou títulos COFINS Incide sobre a entrada de bens, iguala a produção (nacional e exterior) IPI Incide sobre produtos industrializados, promove equilíbrio entre indústrias

5.3 Custos dos Serviços

Além de gastos com fretes e impostos, o importador deve tratar de custos relacionados aos serviços que podem ser prestados por terceiros.

Nesse caso, é preciso considerar contratos com agentes de carga, despachantes aduaneiros e contêineres de armazenagem (locação).

Conclusão

A importação da China é uma oportunidade promissora para os empreendedores que estão em busca de produtos variados e de preços competitivos.

Compreender as etapas essenciais, da escolha dos produtos e fornecedores até os documentos necessários, é crucial para uma operação de sucesso.

Além de oferecer uma gama diversificada de produtos, a importação da China pode resultar em ótimas economias para empresas inseridas no Comex.

Domine as etapas do processo, facilite a sua operação, e maximize as chances de sucesso em um mercado que vive em uma constante disputa.