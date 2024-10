Como escolher tênis de exercício para evitar lesões e melhorar seus resultados

A escolha certa do tênis pode transformar seus treinos e proteger sua saúde

Praticar uma atividade física exige a escolha de roupas e calçados certos para prevenir lesões e otimizar seu desempenho. Não importa qual seja o exercício, desde a corrida até a musculação e os treinos funcionais, o ideal é apostar em um calçado com características específicas, como amortecimento, estabilidade e flexibilidade.

Um tênis mal ajustado pode aumentar o risco de dores e contusões, além de comprometer seus resultados. Veja o que considerar para escolher o tênis ideal, garantindo proteção, conforto e melhor performance nos seus treinos.

Vá no tênis de corrida

O tênis para corrida é um grande aliado na prática de esportes, já que é desenvolvido para diminuir o impacto no momento em que os pés tocam o chão. Você pretende focar nas atividades ao ar livre, como caminhadas, cooper e corrida? Ele será seu melhor aliado.

Mesmo na academia, em treinos mais focados na esteira, é indicado considerar a ideia de investir nesse modelo para te dar mais estabilidade e reduzir o risco de lesões.

Identifique sua pisada

Existem três tipos de pisada mais comuns e elas interferem na escolha do tênis e até no conforto que ele proporciona aos seus pés. São elas: pronação, quando o pé tende a girar para dentro; supinação, quando tende a girar para fora; e pisada neutra, com mínima rotação.

Quem tem pronação precisa escolher tênis com suporte de estabilidade. Para quem tem pisada de supinação, o melhor são os modelos com amortecimento, e para pisada neutra, os tênis neutros são ótimos aliados.

Pense no tipo de atividade

A prática esportiva escolhida muda o modelo de tênis que melhor se encaixa para ela. Depois de conhecer melhor a sua pisada, é hora de considerar qual será sua prioridade. Por exemplo, se pretende correr, aposte nos tênis leves com bom amortecimento para absorver o impacto em superfícies duras.

Vai fazer trilha? O mais indicado é um tênis com solado robusto e boa tração para solados irregulares. Esse modelo também é ideal para quem gosta de caminhadas. Já para a musculação, o calçado deve ter boa estabilidade e suporte.

Considere o amortecimento

O amortecimento é um elemento indicado para quem precisa absorver impacto durante a atividade física. No entanto, não é voltado apenas para quem gosta de correr.

Ao contrário, se você é uma pessoa apaixonada por longas caminhadas e gosta de fazer tudo a pé, esse modelo de tênis pode ser a melhor escolha para te oferecer conforto e prevenir lesões.

Observe a ventilação e a flexibilidade

Os tênis precisam ter boa ventilação e flexibilidade mesmo quando são voltados para passeio, porém, no caso dos modelos para prática de exercícios físicos isso é ainda mais importante. A ideia é prevenir a frieira e o desconforto da sensação dos pés molhados durante o exercício.

Verifique se o modelo é original e possui um bom sistema de ventilação. Assim, é garantido que você não terá problemas com o temido chulé e ainda tem um calçado com maior durabilidade. Quanto à flexibilidade, a ideia é que você consiga fazer os exercícios sem que o calçado quebre ou rasgue.

Leve em conta a vida útil

Todo produto tem uma vida útil, e isso não é diferente no caso dos tênis próprios para prática de atividades físicas. Na hora da compra, pense sempre em algo que possa te acompanhar por mais tempo, por mais que o valor seja um pouco mais elevado.

Nesse caso, o custo-benefício se torna interessante e você ganha um tênis para usar por vários anos, sem risco de perder o calçado durante um exercício físico mais intenso, em uma caminhada ou na subida de uma trilha.

Image by freepic.diller on Freepik