Como escolher a paleta de cores ideal para o quarto das crianças?

Transforme o cantinho dos pequenos em um espaço encantador com a ajuda das cores certas

Ao pensar em pintar o quarto das crianças, as primeiras cores citadas são os tons pastel. Eles são escolhas clássicas para o quarto dos pequenos, mas é possível variar e fugir um pouco disso, afinal, também precisamos pensar nos gostos e nas preferências das crianças.

O mais importante é que o quarto infantil necessita transmitir uma mensagem de aconchego e segurança, por isso, escolher cores de tinta que ajudam a desacelerar é uma ótima opção. Ainda assim, não é preciso se restringir a um único tom. Veja dicas que vão te ajudar a escolher a paleta ideal:

Considere a personalidade da criança

Os bebês e as crianças até 3 anos não poderão se envolver na decisão, porém, crianças maiores, que já conseguem se comunicar bem e expressar o que gostam, devem ajudar na missão de pintar o quarto.

Você pode perguntar quais cores elas gostam mais e ainda prestar atenção em sua personalidade. É uma criança mais quietinha? Vale pensar em cores que estimulem a comunicação e interação, como o laranja. O pequeno é muito agitado? Azul e verde-claro são ótimos para ajudar a relaxar e desacelerar.

Analise a funcionalidade do espaço

O quarto infantil não precisa ser exclusivo para dormir, ele também pode ser funcional e dividido em diferentes ambientes com a ajuda das cores, tanto dos móveis quanto das paredes.

Para a criança, pode ser a oportunidade de aprender mais sobre onde encontrar suas coisas. Por exemplo, os brinquedos podem ficar em uma área mais colorida do quarto, já os materiais escolares em uma parte mais neutra.

Misture cores e estampas

A mistura de cores e estampas também dá outra cara para o quarto infantil. Um azul clarinho pode ficar na área do sono, já na cabeceira da cama a estampa pode ser de personagens de pijama ou descansando.

Na área da brincadeira também é permitido aproveitar a estratégia. Uma parede com tinta lousa ao lado de estampas de brinquedos ou dos personagens preferidos das crianças, em cores mais vívidas, já sinaliza que ali é o espaço da bagunça.

Pense em tons atemporais

Todos os anos surgem novos tons da moda, lançados tanto para roupas quanto para as paredes. Por mais que seja tentador investir na tendência, o ideal é focar em tons atemporais.

Se a novidade for algo que chamou a atenção da criança, pense em investir nos detalhes, como um ponto específico da parede ou um móvel.

Use as cores como divisão de áreas

As crianças podem aprender muito com a decoração de seu próprio quarto. Selecione cores que são análogas ou complementares e use suas variações de tom como separação de ambiente. Por exemplo, próximo à cama o tom fica mais leve e delicado, enquanto na área de estudos é mais sóbrio e na da brincadeira bem lúdico e divertido.

Se for apostar na variação de uma mesma cor, ela pode ir ocorrendo gradualmente, mas se preferir mudá-la, experimente intercalar com estampas ou com um móvel de cor neutra.

Observe se as cores combinam

Se a ideia é variar na escolha das cores, vale analisar se elas combinam antes de aplicar nas paredes e começar as mudanças. Para isso, os apps de teste de pintura são ótimos e ajudam a visualizar como vai ficar o quarto infantil depois da pintura.

Para saber se as cores combinam, vale também contar com a ajuda do círculo cromático. Cores que estão lado a lado podem ser aplicadas juntas, assim como as que estão opostas no círculo. A mistura com cores neutras, como o branco, também é muito bem-vinda e promete deixar o ambiente mais iluminado.

Image by chandlervid85 on Freepik