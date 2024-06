Adriane Galisteu, Carmo Dalla Vecchia, Jesus Luz, Mauro Sousa e mais famosos curtem o Camarote Pride São Paulo

Espaço da diversidade recebeu fãs no local mais privilegiado da Parada LGBT+ de São Paulo.

O Camarote Pride São Paulo, espaço icônico da Parada LGBT+ de São Paulo, foi palco de uma noite inesquecível, reunindo celebridades, personalidades e fãs em uma celebração da diversidade e da inclusão.

Parada LGBT+ de São Paulo

Adriane Galisteu, Carmo Dalla Vecchia, Jesus Luz, Luis Miranda, Blogueirinha, Mauro Sousa e outros nomes conhecidos prestigiaram o evento, que contou com shows eletrizantes e DJs renomados, transformando o camarote no epicentro da festa.

“Mais uma vez celebramos a diversidade com toda a comodidade e segurança que visamos para o público. O Camarote Pride surgiu do desejo de a gente de divertir com qualidade e segurança, acima de tudo”, ressalta Guto Melo, idealizador do Camarote Pride.

O Camarote Pride São Paulo proporcionou aos presentes uma experiência completa, com áreas de descanso, ambiente acolhedor e seguro, além de uma vista privilegiada da Parada LGBT+.

O evento contou com o apoio de marcas que acreditam na importância da diversidade: Scruff, L’Oreal, McCain, Terra,Blanver, Doritos, Studio 7.8, Som Livre, Águas Prata, Club Coworking, Circus Hair e Hotel Renaissance.

Camarote Pride São Paulo

O Camarote Pride São Paulo é um espaço que celebra a diversidade, a inclusão e a alegria. Localizado na Avenida Paulista, em um dos pontos privilegiados do trajeto da Parada LGBT+ de SP, o Camarote Pride oferece uma atmosfera única, repleta de música, performances, e momentos de conexão e celebração. É um lugar onde pessoas de todas as identidades de gênero e orientações sexuais podem se sentir bem-vindas e seguras para expressar sua verdadeira essência.

O Camarote Pride SP é uma produção ZPNG.

ZPNG

Criada em 2000, a Agência Zapping é uma das principais agências de eventos proprietários do Brasil. Com 24 anos de atuação, a empresa já realizou mais de 1000 eventos, atendendo grandes marcas como: Coca Cola, Cup Noodles, Porto Seguro, Decolar, SENAC, Ford, Olla, Catho, Fini, entre outras. Além da criação de experiências para o mercado de infoprodutos e da operação e promoção do Camarote Bar Brahma, um dos principais do Carnaval de São Paulo.

A ZPNG é responsável pela realização do Prêmio Jovem Brasileiro, principal premiação voltada ao público jovem do mundo, e do Digital Awards, evento que premia os principais nomes do mercado digital no Brasil.