CenterVale Shopping inaugura pista de patinação no gelo de 180m² e piscina de neve no mês das crianças

Atração estreia dia 2 de outubro e contará com entrada gratuita para crianças e adultos no espectro autista

A magia do gelo vai tomar conta do CenterVale Shopping a partir do dia 2 de outubro. Para celebrar o mês das crianças com muita diversão, o centro de compras recebe a atração “Encantos da Terra – Rainbowbeez”, que reúne uma pista de patinação de 180 m², uma piscina de neve artificial e um circuito com diversas atividades para toda a família. A novidade ficará no shopping até fevereiro de 2026, localizada na Portaria E, ao lado da loja Inovar, e contará com entrada gratuita na pista de patinação para crianças e adultos no espectro autista.

A atração reúne opções para todas as idades, com pista de patinação no gelo, piscina de neve, carrinhos de bate-bate e castelo inflável. Enquanto crianças a partir de 5 anos e adultos podem deslizar na pista, os pequenos de 2 a 4 anos têm a opção de participar usando um trenó. Para completar, o espaço ainda conta com uma piscina de neve artificial e guarda-volumes para maior comodidade dos visitantes.

Os ingressos variam de acordo com a atração escolhida, podem ser comprados apenas presencialmente e incluem todos os equipamentos necessários para a prática segura, como patins, capacetes e itens de proteção. Como forma de inclusão, crianças e adultos no espectro autista têm entrada gratuita na pista de patinação, desde que estejam acompanhadas por um adulto pagante maior de 18 anos durante todo o período da atividade. Para garantir o benefício, é necessário apresentação de laudo médico.

A pista de patinação oferece sessões de 25 minutos por R$ 80 e 40 minutos por R$ 98. Para crianças de 2 a 4 anos, o passeio de trenó custa R$ 35 por 10 minutos. Já a piscina de neve tem ingressos a partir de R$ 35 por 20 minutos ou R$ 44 por 30 minutos. O circuito inflável, que integra a piscina de neve, carrinho de bate-bate e castelo inflável, pode ser aproveitado por R$ 62 por 30 minutos ou R$ 80 por 40 minutos.

Encantos da Terra – Rainbowbeez

Período: de 02 de outubro a fevereiro de 2026

Local: Portal E – ao lado da loja Inovar

Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 21h

Valores: De 0 a 40 minutos o valor da entrada será de R$60,00; de 41 a 80 minutos, R$ 70,00; de 81 a 120 minutos, R$ 80,00; de 121 a 160 minutos, R$ 90,00.

Classificação etária: Crianças a partir de 1 ano e adultos

CenterVale Shopping

