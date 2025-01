14ª Edição do Carnaval do Clube Santa Rita promete agitar São José com mais de 60 horas de música e atrações para a família

O tradicional Carnaval do Clube Santa Rita, em São José dos Campos, já se consolidou como um dos maiores eventos da cidade e retorna em 2025 para sua 14ª edição. Com uma programação diversificada e muitas atrações, o evento acontece de 28 de fevereiro a 04 de março, oferecendo cinco noites de festa e três matinês Sub18, nos dias 01, 02 e 04 de março.

A expectativa é de que cerca de 50.000 pessoas participem das festividades durante toda a programação.

Este ano, o evento chega com muitas novidades para melhor atender o público, incluindo: Novos ambientes para as noites de festa, DJs nacionais e uma praça de alimentação coberta.

Carnaval do Clube Santa Rita

A festa se destaca pela variedade de ambientes, oferecendo opções para todos os gostos musicais. Entre as atrações já confirmadas, destacam-se:

No Salão Vermelhinha

– OBAHIA Banda Show (noites)

– Infinity (matinês)

– Intervalos: Bloco da Mona

Na Tenda Blocos

– Bloco da Pri – Priscila Couto

– Bloco do Brilho

– Bloco do Tales e Lucas

Na Tenda Eletrônica

– DJ Estevão Manfiolli (residente)

Participação de DJs que são destaques nas principais festas do Brasil e do mundo:

– Malik Mustache

– Tought Art

– Gabriel Boni

– Gustavo Mota

– Hot Bullet

Na Matinê Tenda Sub18

– DJ Romarinho Batista e convidados

Há 13 anos, DJ Romarinho além de produtor da festa de maior sucesso do segmento a Sub18 é Dj e presença garantida nas festas para os adolescentes. Seu repertório, que mistura clássicos com as músicas do momento, faz com que todos, do início ao fim, se sintam parte da festa. Ao longo desses anos, se consolidou como um dos grandes nomes do cenário teen.

Entre outras atrações que devem agitar o evento. O público pode esperar por mais de 60 horas de muita música.

As vendas de ingressos começam nas próximas semanas, mas quem quiser garantir sua entrada de forma gratuita pode aproveitar a adesivagem de carros que será realizada entre os dias 17 a 19 de janeiro, no estacionamento do Clube Santa Rita, das 10h às 18h. O adesivo, que não tem custo, garante um ingresso para cada dia do carnaval.

Com muitas opções de entretenimento e um ambiente acolhedor, o Carnaval do Clube Santa Rita promete mais uma vez ser uma excelente opção para quem quer aproveitar a folia com segurança e diversão para toda a família.

Carnaval do Clube Santa Rita – 14ª Edição

Data: 28 de fevereiro a 04 de março de 2025

Horário: Das 22h às 06h (noites) | 14h às 19h (matinês Sub18)

Local: Clube Santa Rita, São José dos Campos – SP

Ingressos: Vendas disponíveis em breve