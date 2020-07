Zonta e Barrichello vencem pela Toyota, mas situação está longe de ser tranquila

Tabela de pontuação tem cinco Toyotas e cinco Chevrolets entre os dez primeiros

A Toyota estreou em grande estilo na Stock Car. Com Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, a montadora japonesa conquistou suas duas primeiras vitórias na rodada dupla que abriu a temporada 2020, em Goiânia, marcada pelo cumprimento rígido do protocolo de conduta acordado com o Governo e a Secretaria de Saúde de Goiás. Após a quinta vitória de sua carreira no traçado goiano, Barrichello deixou a pista na liderança da competição, com 38 pontos, mas tem no seu encalço o atual campeão, Daniel Serra, que conduziu um Chevrolet Cruze. O filho do tricampeão Chico Serra está apenas quatro pontos atrás do ex-ferrarista. Em terceiro está Thiago Camilo (31 pontos), seguido por Ricardo Zonta e Ricardo Maurício (ambos com 30).

Em um final de semana histórico, que viu a Stock colocar na pista dois novos carros, o que se se destacou foi a grande competitividade e disputas extremamente emocionantes – em uma das melhores apresentações da principal categoria do Brasil. Os indícios de grandes corridas já aconteceram no sábado, quando nada menos que 19 carros se classificaram no mesmo segundo no grid da primeira corrida – e entre eles cinco de cada montadora dividiam os dez primeiros lugares. Após as corridas, a tabela tem cinco Toyotas e cinco Chevrolets entre os dez primeiros.



Ricardo Zonta

A categoria fez também um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia. Além disso, os pilotos não comemoraram no pódio: as garrafas de champanhe portaram uma tarja preta e permaneceram no chão durante a cerimônia.

Na primeira das duas corridas realizadas neste domingo, Ricardo Zonta largou na frente e parecia ter condições de disparar no primeiro lugar. Mas foi perseguido de perto pelo Chevrolet Cruze de Allam Khodair, que cruzou a linha de chegada no segundo posto. Ricardinho Maurício foi o terceiro, logo à frente do tricampeão Daniel Serra, de Cacá Bueno e Thiago Camilo.

“É uma vitória que significa muito para mim. Equipe nova, carro novo, mas no lado emocional sabemos que todo o mundo está passando por muitas dificuldades. Sou muito chegado à família, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas, por causa da covid, e eu quase perdi o meu pai. Essa vitória é para glorificar a Deus. Para essas pessoas que estão passando dificuldades devido à covid, o caminho é esse. Estou feliz pela vitória, pela minha família toda, que assistiu de casa. Dedico a todos eles”, revelou Zonta.

Rubens Barrichello

Já Rubens Barrichello triunfou na segunda corrida após largar em quarto por conta do grid invertido (ele fechou a disputa inicial em sétimo). Rubinho escalou o pelotão rumo à ponta, disputando a vitória logo após realizar a parada obrigatória com o companheiro de equipe Nelsinho Piquet.

Outro destaque foi a terceira colocação de Bruno Baptista, que meses atrás lutou pela vida na UTI após ter sido infectado com o coronavírus. Tanto Baptista quanto Piquet largaram dos boxes na segunda corrida, tirando o máximo proveito da estratégia. Ao chegar no segundo lugar, Nelsinho conquistou 20 posições. Já Bruno superou 21 carros para terminar em terceiro.

Ricardo Mauricio obteve um terceiro e um quarto lugares nas duas provas e sairia de Goiânia na liderança do campeonato com 39 pontos. Mas recebeu penalização de 20 segundos em seu tempo final na prova de encerramento, caindo para o 13º posto e perdendo a liderança para Barrichello.

Stock Car

Rubens Barrichello e Ricardo Zonta- Foto:Duda Bairros/Vicar

A próxima etapa ainda precisa ser confirmada por conta da atual situação em relação ao coronavírus. Confira abaixo os resultados:



Corrida 1:

1 Ricardo Zonta – (RCM Motorsport/Corolla)

2 Allam Khodair – (Blau Motorsport/Cruze) a 2s190

3 Ricardo Mauricio – (Eurofarma-RC/Cruze) a 11s888

4 Daniel Serra – (Eurofarma-RC/Cruze) a 15s255

5 Cacá Bueno – (Crown Racing/Cruze) a 16s172

6 Thiago Camilo – (Ipiranga Racing/Corolla) a 16s661

7 Rubens Barrichello – (Full Time Sports/Corolla) a 20s834

8 Cesar Ramos – (Ipiranga Racing/Corolla) a 23s684

9 Galid Osman – (Shell V-Power/Cruze) a 25s334

10 Vitor Genz – (KTF Sports/Cruze) a 25s441

11 Matias Rossi – (Full Time Sports/Corolla) a 26s226

12 Julio Campos – (Crown Racing/Cruze) a 26s774

13 Guilherme Salas – (KTF Sports/Cruze) a 27s357

14 Diego Nunes – (Blau Motorsport/Cruze) a 37s011

15 Lucas Foresti – (Vogel Motorsports/Cruze) a 40s747

16 Átila Abreu – (Shell V-Power/Cruze) a 42s964

17 Pedro Cardoso – (R. Mattheis Motorsport/Cruze) a 43s958

18 Tuca Antoniazi – (Hot Car Competições/Cruze) a 1min02s239

19 Marcos Gomes – (Cavaleiro Sports/Cruze) a 10 voltas

20 Gabriel Casagrande – (R. Mattheis Motorsport/Cruze) a 11 voltas

21 Rafael Suzuki – (Full Time Bassani/Corolla) a 11 voltas

22 Nelson Piquet Jr – (Full Time Bassani/Corolla) a 13 voltas

23 Denis Navarro – (Cavaleiro Sports/Cruze) a 17 voltas

24 Bruno Baptista – (RCM Motorsport/Corolla) a 19 voltas

25 Gaetano di Mauro – (Vogel Motorsports/Cruze) a 19 voltas

Corrida 2:

1 Rubens Barrichello – (Full Time Sports/Corolla)

2 Nelson Piquet Jr – (Full Time Bassani/Corolla) a 4s887

3 Bruno Baptista – (RCM Motorsport/Corolla) a 5s643

4 Átila Abreu – (Shell V-Power/Cruze) a 9s424

5 Thiago Camilo – (Ipiranga Racing/Corolla) a 10s194

6 Daniel Serra – (Eurofarma-RC/Cruze) a 10s365

7 Rafael Suzuki – (Full Time Bassani/Corolla) a 11s233

8 Cesar Ramos – (Ipiranga Racing/Corolla) a 14s075

9 Cacá Bueno – (Crown Racing/Cruze) a 14s872

10 Denis Navarro – (Cavaleiro Sports/Cruze) a 15s790

11 Guilherme Salas – (KTF Sports/Cruze) a 18s468

12 Matias Rossi – (Full Time Sports/Corolla) a 18s544

13 Ricardo Mauricio – (Eurofarma-RC/Cruze) a 6s065

14 Galid Osman – (Shell V-Power/Cruze) a 28s111

15 Diego Nunes – (Blau Motorsport/Cruze) a 8s522

16 Pedro Cardoso – (R. Mattheis Motorsport/Cruze) a 28s747

17 Tuca Antoniazi – (Hot Car Competições/Cruze) a 50s737

18 Julio Campos – (Crown Racing/Cruze) a 1min24s561

19 Marcos Gomes – (Cavaleiro Sports/Cruze) a 11 voltas

20 Allam Khodair – (Blau Motorsport/Cruze) a 11 voltas

21 Ricardo Zonta – (RCM Motorsport/Corolla) a 13 voltas

22 Vitor Genz – (KTF Sports/Cruze) a 16 voltas

23 Lucas Foresti – (Vogel Motorsports/Cruze)

24 Gabriel Casagrande – (R. Mattheis Motorsport/Cruze)

25 Gaetano di Mauro – (Vogel Motorsports/Cruze)

Classificação do campeonato:

1 Rubens Barrichello – (Full Time Sports/Corolla), 38 pontos

2 Daniel Serra – (Eurofarma-RC/Cruze), 34 pontos

3 Thiago Camilo – (Ipiranga Racing/Corolla), 31 pontos

4 Ricardo Zonta – (RCM Motorsport/Corolla), 30 pontos

5 Ricardo Mauricio – (Eurofarma-RC/Cruze), 30 pontos

6 Cacá Bueno – (Crown Racing/Cruze), 29 pontos

7 Allam Khodair – (Blau Motorsport/Cruze), 26 pontos

8 Cesar Ramos – (Ipiranga Racing/Corolla), 26 pontos

9 Átila Abreu – (Shell V-Power/Cruze), 22 pontos

10 Nelson Piquet Jr – (Full Time Bassani/Corolla), 20 pontos

11 Galid Osman – (Shell V-Power/Cruze), 19 pontos

12 Matias Rossi – (Full Time Sports/Corolla), 19 pontos

13 Guilherme Salas – (KTF Sports/Cruze), 18 pontos

14 Bruno Baptista – (RCM Motorsport/Corolla), 18 pontos

15 Rafael Suzuki – (Full Time Bassani/Corolla), 14 pontos

16 Diego Nunes – (Blau Motorsport/Cruze), 13 pontos

17 Julio Campos – (Crown Racing/Cruze), 12 pontos

18 Vitor Genz – (KTF Sports/Cruze), 11 pontos

19 Denis Navarro – (Cavaleiro Sports/Cruze), 11 pontos

20 Pedro Cardoso – (R. Mattheis Motorsport/Cruze), 9 pontos

21 Tuca Antoniazi – (Hot Car Competições/Cruze), 7 pontos

22 Lucas Foresti – (Vogel Motorsports/Cruze), 6 pontos

23 Gaetano di Mauro – (Vogel Motorsports/Cruze), 0 ponto

24 Marcos Gomes – (Cavaleiro Sports/Cruze), 0 ponto

25 Gabriel Casagrande – (R. Mattheis Motorsport/Cruze), 0 ponto