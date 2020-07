Zonta dá à Toyota sua primeira pole na Stock Car em grid com 19 carros no mesmo segundo

Em Goiânia, marca japonesa faz sua estreia em grande estilo ao colocar cinco carros entre os dez melhores. Atual tricampeão, Daniel Serra sai em terceiro, atrás do parceiro Ricardo Maurício. Corrida será transmitida neste domingo ao vivo pelo SporTV2.

Toyota

A Toyota fez história neste sábado ao conquistar a pole position em sua estreia na Stock Car, no Autódromo Internacional de Goiânia. Nas mãos de Ricardo Zonta, o Toyota Corolla da equipe RCM foi o primeiro dos cinco que figuraram entre os dez primeiros, superando por menos de um décimo o Chevrolet Cruze de Ricardo Maurício, que teve seu companheiro na equipe RC e atual tricampeão, Daniel Serra, na terceira posição. O Toyota Corolla Stock Car e o Chevrolet Cruze Stock Car são estreantes: ambos são resultado do projeto 2020 da categoria, que projetou novos bólidos para a temporada 2020. Em Goiânia, os novos carros mantiveram a tradição de grande competitividade da categoria, com 19 carros dentro do mesmo segundo.

O segundo melhor Corolla no grid foi pilotado por Rafael Suzuki, da Full Time Bassani, que ficou com a quarta posição. A seguir vieram Allam Khodair, da Blau, e Cacá Bueno, da Crown, ambos de Cruze, fechando a lista dos seis primeiros. Rubens Barrichello e do estreante argentino Matias Rossi, ambos com modelos Corolla da Full Time. Galid Osman (Cruze da A. Mattheis) e Nelsinho Piquet (Corolla da Full Time Bassani) completaram a relação dos dez pilotos mais rápidos deste sábado.

Apesar de ter passado para a segunda fase, Thiago Camilo (Corolla da Ipiranga Mattheis), um dos destaques de 2019 com o vice-campeonato, sai em 13º, atrás do companheiro Cesar Ramos, e de Gaetano Di Mauro (Cruze da Vogel). Esta foi a primeira vez que os pilotos da categoria fizeram uso do novo formato de classificação, que teve duas partes apenas e contou com os 15 melhores na fase decisiva.

Ricardo Zonta

“Estou muito feliz com essa pole, pois estávamos há muito tempo sem correr por conta da pandemia. Conseguir uma pole na Stock Car é muito difícil, então é um momento de comemorar aqui com os mecânicos e com o pessoal da equipe. O carro é diferente do ano passado e foi muito bem. A estratégia de hoje foi muito boa, amanhã é outra história e outra estratégia. Mas, essa pole aqui em Goiânia, que é uma pista que eu gosto muito, é muito importante”, descreveu Zonta, que somou sua quarta pole na Stock Car.

“É um contato novo com este equipamento, um carro totalmente diferente de guiar, e tivemos dificuldades durante os treinos. Andamos muito pouco com o carro. Afinal, foram apenas dois treinos de meia hora com saídas muito curtas, de duas ou três voltas cada. E eu tive alguma dificuldade para achar um bom acerto do carro. No Q1, eu tive a minha primeira volta anulada por ter sido atrapalhado. Depois, acabei arriscando um pouco na segunda volta rápida e entrei meio que no limite no Q2”, contou Mauricio.

“É muito bom estar de volta depois de tanto tempo parado, foi legal estar na pista. A gente está conhecendo este carro agora, que é um carro novo. Tivemos um shake down, um treino muito curto e começamos a conhecer mesmo o carro agora e ainda estamos aprendendo muito sobre ele. Mas acho que a equipe, mais uma vez, está de parabéns com os dois carros em segundo e terceiro, mais o carro da RCM em primeiro. Então acho que começamos bem na classificação, mas amanhã é difícil saber o que vai acontecer. Ninguém deu mais do que quatro ou cinco voltas seguidas com este carro, então acho que a corrida de amanhã pode trazer algumas surpresas”, completou Daniel Serra.

Stock Car

O fim de semana da Stock Car em Goiânia, marcado pela aplicação de um rígido protocolo de conduta por conta da pandemia, não teve nenhum incidente ou acidente de pista até o momento. A rodada dupla que abre a temporada 2020 tem transmissão ao vivo do SporTV2 a partir das 11h10.

Confira o grid de largada completo:

1 . Ricardo Zonta (RCM Motorsport / Corolla), 1:26.014

2 . Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC / Cruze), 1:26.151

3 . Daniel Serra (Eurofarma-RC / Cruze), 1:26.173

4 . Rafael Suzuki (Full Time Bassani / Corolla), 1:26.366

5 . Allam Khodair (Blau Motorsport / Cruze), 1:26.432

6 . Cacá Bueno (Crown Racing / Cruze), 1:26.454

7 . Rubens Barrichello (Full Time Sports / Corolla), 1:26.469

8 . Matias Rossi (Full Time Sports / Corolla), 1:26.476

9 . Galid Osman (Shell V-Power / Cruze), 1:26.480

10 . Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani / Corolla), 1:26.487

11 . Cesar Ramos (Ipiranga Racing / Corolla), 1:26.539

12 . Gaetano di Mauro (Vogel Motorsports / Cruze), 1:26.558

13 . Thiago Camilo (Ipiranga Racing / Corolla), 1:26.672

14 . Guilherme Salas (KTF Sports / Cruze), 1:26.828

15 . Diego Nunes (Blau Motorsport / Cruze), –

16 . Átila Abreu (Shell V-Power / Cruze), 1:26.843

17 . Gabriel Casagrande (R. Mattheis Motorsport / Cruze), 1:26.854

18 . Lucas Foresti (Vogel Motorsports / Cruze), 1:26.895

19 . Vitor Genz (KTF Sports / Cruze), 1:26.978

20 . Julio Campos (Crown Racing / Cruze), 1:27.028

21 . Marcos Gomes (Cavaleiro Sports / Cruze), 1:27.037

22 . Pedro Cardoso (R. Mattheis Motorsport / Cruze), 1:27.501

23 . Bruno Baptista (RCM Motorsport / Corolla), 1:27.618

24 . Tuca Antoniazi (Hot Car Competições / Cruze), 1:28.513

25 . Denis Navarro (Cavaleiro Sports / Cruze), 1:30.275

Programação do domingo:

9h33 a 10h05: Stock Light – corrida 2

11h30 a 12h05: Stock Car – corrida 1

12h23 a 12h55: Stock Car – corrida 2