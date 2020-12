Zona Azul terá expansão em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que o serviço de estacionamento rotativo, a Zona Azul SJC, será iniciado a partir desta segunda-feira (7) na Vila Adyanna, região central, com 355 vagas.

Zona Azul

Na sequência, a previsão é que o serviço seja expandido, a partir do dia 14 deste mês, para a Vila Jacy, avenida Nove de Julho e Jardim São Dimas, ambas também na região central do município. Serão mais 1.740 vagas.

A operação do novo modelo de estacionamento rotativo de São José dos Campos foi iniciada em 8 de setembro deste ano, na avenida Andrômeda, região sul da cidade. Na sequência, o serviço foi expandido para a região central.

No novo modelo de estacionamento rotativo, as vagas possuem sensores e o mapa de ocupação pode ser visto por meio de um aplicativo de smartphone, assim como a quantidade de vagas disponíveis, em painéis eletrônicos, instalados em algumas regiões onde o serviço opera, como na Andrômeda e região central.

Os pagamentos podem ser feitos pelo mesmo aplicativo, parquímetros e PDV’s (Pontos de Venda).

Tarifa

Motocicleta: R$ 1,00 por hora, com limite de 02 horas por vaga. (estacionamento permitido somente nos “Bolsões de Motos”)

Demais veículos: R$ 2,00 por hora, com limite de 02 horas por vaga. (estacionamento permitido somente nas vagas demarcadas)

Vagas de IDOSO: R$ 2,00 por hora, com limite de 02 horas por vaga. (Obrigatório o uso da credencial)

Vagas PCD: Gratuito, com limite de 02 horas por vaga. (Obrigatório o uso da credencial)

Horário de funcionamento

Segunda à Sexta: Das 9h às 18h

Sábado: Das 9h às 14h

Domingo e feriados: Não funciona

Vagas podem ser vistas por aplicativo e painéis – Foto: Claudio Vieira/PMSJC