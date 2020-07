Zeca Camargo no UOL: apresentador cozinha ao vivo com gente de todo Brasil

Zeca Camargo, que sempre gostou de companhia ao cozinhar, se viu durante o isolamento social obrigado a dar uma pausa nos almoços e jantares que costumava oferecer. Para não perder o hábito, adotou os meios digitais e deu um novo formato às suas refeições, com transmissões ao vivo pelas redes sociais e convidados do país inteiro. Agora, todo o público poderá conferir esse conteúdo pelo Nossa, a plataforma de lifestyle do UOL, em parceria com MOV, produtora de vídeos UOL.

#BrasilCozinhaComigo

O #BrasilCozinhaComigo vai ao ar todos os domingos, ao meio dia, e em cada uma das lives Zeca vai cozinhar com um convidado de diferentes locais do Brasil, trazendo novos sabores e histórias de forma simplificada. “A ideia é mostrar como é fácil preparar um prato bonito e saboroso, explorando a diversidade da cozinha brasileira”, diz o apresentador. “Também quero contar histórias de pessoas interessantes que topem o desafio de dividir a tela comigo e promover uma viagem pela gastronomia nacional, sem sair de casa”.

Zeca Camargo

Zeca Camargo conta ainda que o projeto nasceu em seu Instagram como uma forma de se entreter durante o isolamento. “Comecei a publicar fotos dos pratos que fazia e as pessoas pediam a receita. Como havia começado o Diário de Isolamento, pensei em juntar as duas coisas: chamar as pessoas para fazerem comigo, já que querem a receita, e eu também aprenderia um pouco com elas.”

Para identificar potenciais parceiros de fogão, Zeca Camargo usa a hashtag #BrasilCozinhaComigo. Quem estiver disposto a encarar a cozinha virtual, com cada um preparando o mesmo prato em sua própria casa, só precisa postar uma receita e usar a marcação. “A ideia da hashtag é falar: ‘olha, vamos sair da mesmice’, porque cada hora vai ter algo diferente para cozinhar. Quero mostrar que não é preciso nem sair do país para encontrar tanta coisa diferente”, diz.

A primeira live gastronômica será no próximo domingo (5), com uma convidada do Pará ainda não revelada. Zeca irá divulgar sempre aos sábados quem será o seu próximo parceiro, assim como os ingredientes necessários para a preparação do dia seguinte.

MOV

O processo de escolha dos ingredientes, seleção dos convidados e até a lista de compras também poderão ser acompanhados de perto pelas redes sociais de Nossa, plataforma de lifestyle do UOL. O novo programa é uma parceria de Nossa com MOV, produtora de vídeos do site. A transmissão será feita no YouTube, no Facebook (@NossaUOL) e no Instagram (@nossa_uol) de Nossa, além do Instagram @zecacamargonomundo.

Zeca Camargo – Divulgação UOL

