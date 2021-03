Yoki lança pipocas de micro-ondas nos sabores maçã do amor e cocada e antecipa novidades para o período de festas juninas

Novos produtos chegam às prateleiras de todo o país este mês e são apostas da marca para o arraial 2021 dos brasileiros

No clima de esquenta das festas juninas – ou festas de São João, nome também dado pelos brasileiros às típicas celebrações do mês de junho – a Yoki, marca da General Mills, presente há mais de 30 anos na mesa dos brasileiros, se antecipa e traz ao mercado nacional inovações em sua categoria de pipocas de micro-ondas com o lançamento das edições limitadas nos sabores maçã do amor e cocada. As novidades fazem parte da plataforma Yokermesse 2021 e estarão disponíveis a partir deste mês nos mais diversos pontos de venda de todo o Brasil, até quando durarem os estoques.

Silvia Araújo, Gerente de Marketing da Yoki na General Mills Brasil

“Reconhecida por seu portfólio completo de produtos para festas juninas, Yoki é referência e sinônimo dessas festividades pelo país, por isso não poderíamos deixar de fazer este lançamento nesta época tão amada pelos brasileiros. Vamos trazer a indulgência que o consumidor tanto quer para a nossa categoria de pipocas de micro-ondas, que é um dos carros-chefes do período, antecipando essa novidade bem próximo de uma das sazonalidades mais importantes do ano para a marca”, diz Silvia Araújo, Gerente de Marketing da Yoki na General Mills Brasil.

Os novos sabores estarão disponíveis nas versões 160g com sachês maçã do amor e cocada em cada uma das respectivas embalagens. O objetivo da marca é fazer com que os consumidores saboreiem estes dois itens típicos e indulgentes das festas juninas de forma prática e criativa a partir da sua combinação com a pipoca. Atualmente, a linha de pipocas de micro-ondas Yoki possui as versões Natural, Natural com Sal e Manteiga em 50g, 90g (com redução de sódio e gordura) e 100g. Nas versões de 100g, o portfólio também conta com os sabores Manteiga de Cinema, Bacon e Toque de Chef; além das versões doces e já conhecidas do público, de Chocolate e Caramelo.

Pipocas de micro-ondas

Para Silvia, o lançamento dos dois novos sabores do produto ainda contribui para o posicionamento da marca na vanguarda e liderança absoluta da categoria de pipocas de micro-ondas no Brasil, reforçando, mais uma vez, os itens entre as melhores opções de snacks para os momentos de entretenimento dos brasileiros. “A nossa prioridade é sempre trazer as inovações que os nossos consumidores esperam ou surpreendê-los, mantendo uma escuta ativa para que possamos cada vez mais entregar produtos que tornem a nossa marca ainda mais amada e fundamental nas mais diversas ocasiões de consumo”, explica.

Yokermesse

A Yokermesse é uma iniciativa criada pela Yoki em parceria com a agência FCB Brasil e tem o objetivo de fazer com que o país inteiro possa vivenciar a alegria das festividades juninas de maneira online durante o período tradicional, sem sair de casa. A ideia é conectar pessoas de todos os cantos do país por meio de conteúdos que possam inspirar, incentivar e divertir os fãs das tradições de São João desde o momento da preparação até a celebração, com dicas de brincadeiras, decoração, receitas típicas, caracterização junina entre outros. “A festa junina mora no coração da Yoki e dos brasileiros. Por isso, continuaremos proporcionando experiências em 2021 por meio da nossa plataforma Yokermesse para que a festividade continue a ser celebrada com segurança e sem perder a alegria”, finaliza Silvia.

Yoki é carro chefe da General Mills na América Latina

A tradição e o reconhecimento de Yoki pelos brasileiros há muitas gerações, como marca sinônimo de categorias como pipoca, farofa, amendoim e batata-palha, também é refletida no grande protagonismo de Yoki nos negócios e nas ambições da multinacional norte-americana como a principal marca da General Mills na América Latina. A holding, que tem o objetivo de acelerar o crescimento dos negócios no Brasil, turbinou a capacidade de produção da pipoca tradicional e da pipoca de micro-ondas em 30% com um investimento em sua principal unidade produtiva no país, localizada em Pouso Alegre/MG.

Os esforços para produzir com qualidade estão presentes em cada momento da cadeia de produção da companhia, que vão desde o plantio, passando por pesquisas, tecnologia, processo produtivo e entrega. A produção do milho de pipoca Yoki ocorre com grãos que são selecionados a partir de um trabalho de pesquisa que identifica as melhores espécies, considerando clima, solo, topografia e as temperaturas brasileiras. Nas fábricas, também existem processos rigorosos para garantir o controle de qualidade dos grãos. Já na entrada e logística, a General Mills atua com tecnologias e maquinário que evitam que os grãos quebrem ou que os produtos sejam avariados durante o transporte.

Além do uso de práticas de agricultura regenerativa no processo de produção, a General Mills também realiza e desenvolve estudos, em parceria com o Instituto Imaflora, para aplicação de técnicas sustentáveis na produção de pipoca. Os resultados demonstram que as áreas de cultivo do milho de pipoca da General Mills estão entre as 10 mais eficazes do mundo quando avaliados o sequestro de carbono na atmosfera e os nutrientes presentes no solo. Os conhecimentos adquiridos nestas pesquisas estão sendo agora replicados em cursos com produtores de batata, mandioca e amendoim, outros carros-chefes da marca Yoki no Brasil.

Yoki

Presente na vida dos brasileiros há mais de 30 anos, Yoki possui um portfólio completo para diversas ocasiões de consumo e entretenimento – são mais de 20 categorias com mais de 300 produtos. Fundada nos anos 80 por Yoshizo Kitano, empresário e imigrante japonês, que tinha como objetivo trazer mais conveniência para a vida das pessoas, por meio de produtos fáceis, acessíveis e de qualidade, a marca existe para conectar os seus consumidores por meio da comida, celebrando os momentos leves e genuínos com aqueles que se ama. Dentre as inovações trazidas ao país, estão: a pipoca de micro-ondas e a criação da farofa pronta. A marca é líder de mercado de categorias criadas como pipoca de micro-ondas, farofa, grãos e farináceos.

General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Mais Vita e Kitano, reconhecidas pelos brasileiros há muitas gerações. Como parte da expansão de seus negócios no país, em 2016, adquiriu a Carolina, líder regional em laticínios e reconhecida por marcas de destaque em iogurtes como Carolina, VeryGurt e Gluck.