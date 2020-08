Xbox One e Xbox Series X ganham aparência nova e uma experiência simplificada

Microsoft anuncia a “nova experiência”; com um design moderno e interativo para seus consoles a partir da nova geração

Na semana passada, Chris Novak, chefe de pesquisa e design do Xbox, compartilhou nossa visão de uma experiência Xbox unificada, que coloca os jogadores no centro de tudo. Ela permite que todos permaneçam conectados aos seus jogos, amigos e comunidades. É uma visão que temos construído há mais de um ano, culminando com o lançamento do Xbox Series X em novembro.

A atualização de agosto do Xbox 2020 é a próxima etapa dessa jornada e será lançada em breve para todos. Ela inclui uma variedade de melhorias, incluindo algumas grandes, como uma nova página para a Guia do Xbox, e outras mais sutis, como controles de volume individuais para os membros de um grupo.

A partir de hoje, alguns de vocês poderão testar pela primeira vez a nova experiência do Xbox com alguns dos recursos que Chris falou na semana passada. Elas estão disponíveis para os Xbox Insiders. Vamos conferir!

Guia

Em maio, demos os primeiros passos para atualizar a Guia do Xbox, simplificando seu layout para tornar o uso mais simples. Desde então, nós a refinamos com base em seu feedback e implementamos.

Página de entrada aprimorada

A nova página principal da Guia foi projetada para ser mais limpa e fácil de ler. O deixou a navegação entre suas atividades recentes, o Painel e a opção Meus Jogos bem mais simples. Para os que desejam personalizar a Guia, existe a opção de alterar a ordem em que as coisas aparecem. Também adicionamos botões na parte inferior da página para itens importantes, como notificações, pesquisa e configurações de áudio, tornando mais fácil acessá-los de onde você estiver.

Conecte-se aos seus amigos

Por falar em notificações, a atualização de agosto inclui uma nova caixa de entrada, facilmente acessada clicando no sino na parte inferior da Guia. Esta caixa de entrada combina todos os seus alertas, convites de jogos e alertas de mensagens em um único feed. O melhor de tudo é que ela inclui notificações de todos os aplicativos do Xbox, incluindo o novo app móvel do Xbox (na fase beta) que apresentaremos em breve. Acessar, ou ler, uma notificação em um local a apaga em todos os lugares, o que significa que você estará sempre atualizado!

Grupos e chat simplificados

Em junho, os grupos e o chat foram combinados em uma única guia, tornando mais fácil a comunicação com seus amigos e outros jogadores. Continuamos a aprimorar essa experiência para torná-la mais útil, com a adição de uma visualização do texto em suas novas mensagens. Também adicionamos um recurso solicitado com frequência: controles de volume individuais para cada membro do grupo!

Mais dicas e truques para novos jogadores do Xbox

Por fim, também buscamos melhorar a experiência da Guia para os jogadores iniciantes. As páginas da Guia agora são mais fáceis de ler e entender, e os atalhos e comandos foram melhorados. Adicionamos dicas personalizadas para novos usuários, ajudando-os a entender o propósito de cada página e como começar a usá-la.

Nova aparência do feed de atividades

Com a nova experiência do Xbox, também pretendemos repensar como o conteúdo da comunidade e dos desenvolvedores de jogos é exibido nos consoles. Queremos que o foco esteja no conteúdo que está sendo compartilhado, além de realçar as incríveis capturas de tela, videoclipes e publicações que os jogadores fazem.

Você notará que todas as publicações compartilhadas no Xbox agora têm o mesmo tamanho: não é mais preciso adivinhar como elas aparecerão nas páginas da Comunidade ou do Clube. Fizemos melhorias nos Blocos de Conteúdo de Jogo, Pessoas e Comunidade na Home, reprodução automática de videoclipes, redução de metadados nas postagens e exibição de contagem de engajamento. Também introduzimos atalhos para facilitar a interação com o post e para facilitar a descoberta de jogadores – e jogos – relacionados ao conteúdo.

Em breve para Xbox Insiders

Não seríamos capazes de oferecer os recursos acima sem a ajuda de nossos Xbox Insiders. Os comentários, sugestões e relatórios de bugs garantem que estamos sempre entregando o melhor produto possível para todos. Além da atualização de agosto disponível nesta nesta semana para todos, teremos alguns novos recursos que estarão disponíveis pela primeira vez aos nossos Xbox Insiders (ainda neste mês).

Uma nova aparência

Todas as formas de usar o Xbox devem ser convidativas e familiares, esteja você no sofá relaxando ou jogando seu título favorito via streaming. Atualizamos a aparência de nossos aplicativos nos smartphones e PCs no ano passado e agora é a vez do console.

A partir desta semana, os Insiders receberão uma atualização visual para seus consoles Xbox One, correspondendo às outras experiências disponíveis no PC e em dispositivos móveis. Isso inclui algumas mudanças em nos tiles, fontes e indicador de foco em toda a experiência. No entanto, o layout geral da maioria das páginas não mudará drasticamente, então você não precisa aprender a lidar com uma nova interface quando o Xbox Series X for lançado.

Se expresse com temas de perfil

Os perfis de usuário no Xbox são uma parte importante de nossa experiência de comunidade: são um dos principais destinos no console e devem ser um espaço para você se expressar por meio da personalização.

Você poderá selecionar entre vários temas diferentes quando lançarmos o recurso, incluindo alguns temas de jogos dos Xbox Game Studios – e mais serão adicionados com o tempo!

Os temas de perfil também estão disponíveis no Aplicativo Xbox no PC e na Barra de Jogos.

Login em vários dispositivos

No início deste mês, anunciamos que os jogos em nuvem estavam chegando ao aplicativo Game Pass para Android em algumas regiões. A resposta dos fãs tem sido incrível. Milhares de jogadores testaram títulos como Sea of Thieves e Forza Horizon 4 em seus aparelhos. Os jogadores com um Xbox têm desfrutado perfeitamente de seus games salvos entre a nuvem e console, retomando de onde pararam, não importa onde escolham jogar.

Xbox One

Para tornar essa experiência ainda mais perfeita, estamos fazendo algumas alterações no login do Xbox. Você poderá entrar em quantos Xbox ou Xbox Apps desejar, tudo ao mesmo tempo. Agora você pode usar ainda mais seu console para assistir a filmes, usar aplicativos, bater papo com amigos e muito mais. Quando se trata de jogos, você poderá jogar em um dispositivo por vez, para que todo o seu progresso, conquistas e saves fiquem atualizados e sincronizados em qualquer dispositivo.

Xbox Series X

Quer usar seu console no andar de cima enquanto seu colega de quarto usa o Xbox na sala para assistir TV? Talvez queira testar o último lançamento em nuvem enquanto assiste a um filme com a família? Queremos que você tenha essa liberdade de escolha.

Ainda mais por vir

Aguardamos seus comentários à medida que continuamos a lançar a nova experiência unificada nos consoles Xbox One e Xbox Series X. Todas as atualizações no ecossistema do Xbox são feitas para manter o jogador no centro de toda a experiência – fique ligado para mais.

Xbox

Conteúdo em nosso site: https://news.xbox.com/pt-br/2020/08/25/xbox-one-e-xbox-series-x-ganham-aparencia-nova-e-uma-experiencia-simplificada/

Microsoft

A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 30 anos e é uma das 110 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Desde 2003, a empresa investiu mais de R$ 451 milhões levando tecnologia gratuitamente para 5.757 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7 mil startups no Brasil, com investimento superior a US$ 202 milhões em créditos em nuvem.