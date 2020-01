Wyndham Gramado apresenta day use para o verão na Serra Gaúcha

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado (RS), anunciou uma grande novidade para quem pretende aproveitar a temporada de verão na Serra Gaúcha. Entre os dias 20/01 e 31/03, a estrutura de lazer do resort poderá ser desfrutada na modalidade day use, de segunda a quinta (exceto feriados). Tendência mundial no mercado da hotelaria, o day use permite que visitantes aproveitem a estrutura e os serviços de hotéis, resorts e spas ao longo do dia, com uma diária promocional. ““Essa modalidade é perfeita para moradores da Serra Gaúcha e turistas hospedados em Gramado, Canela e cidades vizinhas, que podem aproveitar a nossa superestrutura nestes dias de calor do verão. Trata-se de uma programação diferenciada para se divertir e relaxar em família ou a dois, desfrutando o melhor do Wyndham Gramado Termas”, explica o gerente geral do empreendimento, Marc Balanger.

Wyndham Gramado Termas Resort & Spa

Com o day use, o visitante poderá utilizar diversas áreas do resort, como jacuzzis, piscinas, sala de jogos, cinema, kids club, recreação, cyber space e academia. A diária, que inclui acesso a toda área de lazer, toalha e roupão para uso interno no hotel, é válida para o horário das 10h às 18h. Os valores são de R$ 99.00 + 3% para adultos e R$ 45.00 + 3% para crianças de 6 a 12 anos. Crianças até 5 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto. Ao fazer a reserva para o day use no Wyndham Gramado Termas, todos os hóspedes precisam apresentar documento de identidade, inclusive crianças.