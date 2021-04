Workshop Às oportunidades na Incerteza – 5 passos para uma vida mais leve

Rosina Cammarota, empresária e CEO do CEPA Brasil, realiza para à Veibras São José dos campos no dia 03 de Maio, às 18:30h, em seu canal do Youtube, o Workshop Às oportunidades na Incerteza, com dicas, em cinco etapas, para ajudar aqueles que desejam levar a vida com mais leveza e plenitude.

Você está satisfeito com o desenvolvimento do seu dia a dia? Acredita que tem explorado o máximo das suas capacidades? Com a pandemia da Covid-19, vivemos em um cenário de inseguranças constantes a respeito de nosso futuro, promovendo uma série de ansiedades e estresses mentais e físicos. Sensação que se tornou muito frequente na vida das pessoas, despertando vulnerabilidades e inquietações internas.

Dentro desse cenário, a empresária Rosina Cammarotarealiza no dia 03 de Maio, às 18:30h, em seu canal do Youtube, o Workshop Às Oportunidades na Incerteza, com dicas, em cinco etapas, para ajudar aqueles que desejam concretizar uma mudança efetiva na forma de se levar à vida.

Rosina vai compartilhar dicas e relatos de mudanças que podem ocorrer no dia a dia, através da adoção de simples práticas de meditação, que ajudam a alcançar e a direcionar os caminhos na busca pelo autoconhecimento, transformando os medos e as inseguranças em forças motivadoras.

A importância da meditação

A meditação é uma técnica que permite que as pessoas encontrem níveis mais calmos e silenciosos da consciência, para que o silêncio interior seja alcançado. Além disso, a ação também ajuda na liberação da tensão acumulada, o estresse, a fadiga e tudo o que impede a experiência com a natureza da essência.

“Há uma crença popular muito errada de que meditação é perda de tempo e coisa de pessoas místicas. E não é nada disso. A meditação hoje é muito estudada e validada pela Neurociência e pelas áreas da saúde, considerada uma grande aliada na prevenção e inclusive no tratamento de muitas doenças. É uma ferramenta importante para o autoconhecimento e conexão com a nossa essência, que influencia diretamente em todas as ações e decisões dos indivíduos e é indicada para todos”, explica Rosina Cammarota.

Meditar faz bem para a saúde e imunidade, influência na felicidade, no foco, nos relacionamentos, na criatividade e na alta performance. Em um nível mais profundo, o objetivo final da meditação é a iluminação, que pode ser simplesmente descrita como um despertar para o seu “verdadeiro eu” – que é o amor puro, a felicidade ilimitada e as possibilidades infinitas.