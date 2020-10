Webnovela São José Cidade Fantástica terá maratona de episódios em dois finais de semana

Serão dois finais de semana de apresentações ao vivo, via Zoom, dos três capítulos que resgatam e recontam diferentes épocas e causos da cidade

Passado o frio na barriga típico da estreia, a webnovela São José Cidade Fantástica chega ao quarto e quinto finais de semana com novidades para o público teatral diversificado das plataformas digitais. Quem perdeu algum dos seus três capítulos, que recontam a história de lugares, pessoas, contos e tradições populares de São José dos Campos, poderá assisti-los de forma seqüencial, sendo um por dia, de sexta a domingo, a partir das 21h, ao vivo pelo Zoom.

A maratona de apresentações começa nessa sexta-feira, dia 9, às 21h, com os três episódios do capítulo 01, “Os Ares de São José”, que remete à fase sanatorial da cidade, com histórias fantásticas inspiradas em relatos orais, que fazem referências a trabalhadores, pacientes e familiares do antigo sanatório Vicentina Aranha, além do primeiro clube de xadrez de São José. No sábado, dia 10, também às 21h, será a vez de conhecer histórias e causos da região central, em sua fase colonial, no capítulo 02, “A fundação da cidade”. Já no domingo, 11, será a vez de personagens como o lobisomem e a Noiva do Banhado encantarem, ou assombrarem as telas, somados a histórias do bairro de Santana e da Tecelagem Parahyba, no capítulo 03, “Minhas, Suas, Nossas Memórias”, também às 21h. Na semana que vem, os capítulos serão apresentados nos dias 16, 17 e 18/10, respectivamente.

O público ainda poderá conferir curiosidades, fotos e documentos levantados pelo elenco para a composição das histórias pelas redes sociais do projeto (www.facebook.com/saojosecidadefantastica e @saojosefantástica) , ao longo dessa e da próxima semana.

São José Cidade Fantástica

O projeto São José Cidade Fantástica conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e prevê ainda Oficina de Contação de Histórias e Narrativas Fantásticas com a professora e artista plástica Flávia D’Ávila, doutora em Artes Cênicas pela Unesp (inscrições abertas), e-book e web série. Mais informações: www.saojosefantastica.wixsite.com/site .

Tão longe, tão perto

Mesmo longe dos palcos pensados inicialmente para as apresentações, ruas e espaços públicos conhecidos de São José dos Campos, a experiência de levar o teatro para a frente das telas de computadores, notebooks e smartphones em geral foi considerada bastante positiva pela diretora da webnovela, Caren Ruaro, depois de três sextas-feiras de apresentação dos episódios, a última na sexta-feira, dia 2, com direito à queda de energia e público de volta à sala uma hora depois para assistir ao capítulo “Minhas, Suas, Nossas Memórias”. “O que a gente sentiu é que o público foi tocado e que essa nova linguagem, além de aliar várias outras, permitiu que pessoas, a grandes distancias, conseguissem ver as apresentações. Aproveitamos bem elementos técnicos como a luz, a trilha sonora, para comunicar o que queríamos”, afirma Ruaro.

Para assistir à webnovela São José Cidade Fantástica, basta localizar o ID de cada sessão, presentes nas publicações do projeto nas redes sociais, entrar na sala com 15 minutos de antecedência e se divertir com essa experiência criativa, que somou novos elementos à linguagem e estética teatrais, reinventando o contato entre artista e público. Após as apresentações, tem bate-papo com todo o elenco do projeto.

WEBNOVELA “SÃO JOSÉ CIDADE FANTÁSTICA” – AO VIVO PELO ZOOM – CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS.

09/10 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial;

https://us02web.zoom.us/j/89404953775

10/10 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade;

https://us02web.zoom.us/j/88258678231

11/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa;

https://us02web.zoom.us/j/89697254141

16/10 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial;

17/10 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade;

18/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa.

OFICINA ONLINE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E NARRATIVAS FANTÁSTICAS

Dias 09, 16, 23 e 30 de outubro (sextas-feiras)

Das 15h às 17h

Coordenação: Flávia D’Ávila, professora, mestra e doutora em Artes Cênicas (Unesp).

50 vagas destinadas para interessados e comunidade em geral – a partir de 12 anos.

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/kGwpnUhVwNqQoTeG8

Ficha técnica

Direção: Caren Ruaro

Dramaturgia: Rogério Guarapiran

Turismóloga: Maria Carolina da Silva

Direção Musical: Beto Quadros

Cenografia e Figurinos: Pitiu Bonfim

Fotografia: Melissa Rahal

Assessoria de Comunicação: Cristiane Lopes

Designer Gráfico: Doulgas Ito

Elenco: Carolina Marques, Izildinha Costa, Guilherme Venancio, Juliana Fiebig e Ricardo Salem.