Webnovela São José Cidade Fantástica terá interpretação em LIBRAS

O projeto multiartístico São José Cidade Fantástica vai promover nos dias 16, 17 e 18/10 a exibição ao vivo de sua webnovela, com interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a partir das 21h, pela plataforma Zoom. No desafio de transpor a magia teatral para o ambiente digital, explorando uma nova forma de expressão artística, o projeto já envolveu mais de 250 pessoas em quatro fins de semana de apresentações dos três capítulos da webnovela. Quem fará a interpretação da webnovela em LIBRAS será Marta Paiva, que atua no ramo de produções culturais há cinco anos.

Para a intérprete, a pandemia da covid-19 também provocou impactos nas produções culturais com acessibilidade, especialmente em relação ao uso das plataformas digitais. “Eu acho que a visibilidade aumentou, pois não ficamos restritos à cidade. A gente consegue abranger surdos [sinalizados] de outros lugares, até mesmo fora do Vale do Paraíba”.

A maratona de apresentações começa nessa sexta-feira, dia 16, às 21h, com os três episódios do capítulo 01, “Os Ares de São José”, que remete à fase sanatorial da cidade, com histórias fantásticas inspiradas em relatos orais, que fazem referências a trabalhadores, pacientes e familiares do antigo sanatório Vicentina Aranha, além do primeiro clube de xadrez de São José. No sábado, dia 17, também às 21h, será a vez de conhecer histórias e causos da região central, em sua fase colonial, no capítulo 02, “A fundação da cidade”. Já no domingo, 18, será a vez de personagens como o lobisomem e a Noiva do Banhado encantarem, ou assombrarem as telas, somados a histórias do bairro de Santana e da Tecelagem Parahyba, no capítulo 03, “Minhas, Suas, Nossas Memórias”, também às 21h. Para entender melhor cada fase, basta acessar o site saojosefantastica.wixsite.com/site e conferir as sinopses.

“Eu acredito que a webnovela São José Cidade Fantástica vai ser bem aceita e vai trazer um impacto muito bacana para a comunidade surda da cidade. Ela traz as histórias, as lendas do povo, de bairros como o Centro e Santana. Os surdos ou pessoas com deficiência auditiva que moram ou convivem nesses espaços vão se identificar demais”, afirma Marta Paiva.

Os IDs para as apresentações podem ser encontrados no final da matéria e também nas publicações do projeto nas redes sociais (@sajosefantastica e facebook.com/saojosefantastica). Recomenda-se o acesso à sessão pelo Zoom 15 minutos antes de cada apresentação. Para melhor experiência nesse final de semana, com interpretação em LIBRAS, indica-se o acesso à plataforma a partir de computadores ou notebooks e seleção do modo “Galeria” de exibição.

O projeto São José Cidade Fantástica conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e prevê ainda Oficina de Contação de Histórias e Narrativas Fantásticas com a professora e artista plástica Flávia D’Ávila, doutora em Artes Cênicas pela Unesp (inscrições abertas), e-book e web série. Mais informações: www.saojosefantastica.wixsite.com/site .

WEBNOVELA “SÃO JOSÉ CIDADE FANTÁSTICA” – AO VIVO PELO ZOOM – CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS.

16/10 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial;

https://us02web.zoom.us/j/89404953775

17/10 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade;

https://us02web.zoom.us/j/88258678231

18/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa;

https://us02web.zoom.us/j/89697254141