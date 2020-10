Webdoc Selvagens traz provocações e reflexões de profissionais sobre saúde mental

Produto será lançado na próxima sexta-feira, 23, pelo YouTube, e contará com interpretações em LIBRAS e audiodescrição

O projeto multiplataforma Selvagens, de São José dos Campos, que aborda a percepção da loucura pela sociedade contemporânea, lança na próxima sexta-feira, dia 23, seu webdoc homônimo, por streaming, pelo Youtube, às 19h. Conforme explica o diretor Júlio Rhazec, “trata-se de uma abordagem audiovisual que transborda em sua narrativa provocações e reflexões acerca da saúde mental, trazendo um olhar macro, mas a partir da vivência de profissionais de nossa cidade, atuantes na área”. O webdoc ainda terá versões com interpretação em Língua Brasileira de Sinais, com Marta Paiva, e audiodescrição, com Carolina Wintter.

O webdoc, a princípio, faria um breve registro sobre a fase manicomial na cidade, mas ganhou uma linguagem mais reflexiva e experimental. A produção foi iniciada em novembro do ano passado e a última entrevista, com o atual secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani Júnior, feita semanas antes do início da quarentena, no mês de março. De lá para cá, os três núcleos do projeto (webdoc, teatro e podcast) se dedicaram a repensar formatos e linguagens para a apresentação dos conteúdos.

Para Rhazec, a pandemia teve força no redirecionamento da obra. “O processo de isolamento inicial e as horas de edição foram como sessões de análise, e resultaram em um panorama inteligível de aspectos que estão pouco presentes em nossas rodas de conversa e também em nosso ambiente familiar. E isso é preocupante”.

Foram cerca de 20h de entrevistas, com produção da jornalista Cristiane Lopes e do jornalista, ator e produtor Ricardo Salem. Parte desse material foi utilizada para a série de podcasts Vozes, lançada entre os meses de julho e setembro, e ainda disponível nos canais do projeto (soundcloud.com/selvagensvozes e Selvagens Projeto, no YouTube).

Participam do webdoc Selvagens: Adriana Marques – atriz, palhaça e arteterapeuta; Rodney Costa – psicólogo e professor universitário; Danilo Stanzani Junior – secretário de Saúde de São José dos Campos; Joseni Carvalho Fernandes – auxiliar de enfermagem, CAPS-Sul; Luiz Peagno – diretor do Hospital Francisca Julia; Manuel da Costa Pinto Junior – médico psiquiatra, fundador da Associação Chuí de Psiquiatria; e Daniela Arana – psicóloga e diretora técnica da Associação Chuí de Psiquiatria.

O projeto Selvagens conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos e ainda reserva experimento artístico audiovisual para o mês de novembro, com direção de Fabiana Monsalu.

Webdoc Selvagens

Webdoc Selvagens – lançamento em 23/10, às 19h, no canal Fuxico na Rede, pelo YouTube e fanpage facebook.com/ProjetoSelvagens

Direção: Júlio Rhazec;

Produção: Cristiane Lopes e Ricardo Salem

Classificação: 14 anos.

Mais informações: @selvagensprojeto; Selvagens Projeto (YouTube); e projetoselvagens.wixsite.com/2020