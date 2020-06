VW lança aplicativo Volkswagen Experience, com realidade aumentada para o Nivus

Já imaginou olhar agora, neste momento, para a tela do seu celular ou tablet e ver todos os detalhes do Nivus? Sim, bem ali na sua sala de estar, na garagem da sua casa ou no seu quarto mesmo. E se mais que olhar o carro, você pudesse configurar ele, escolhendo versões, cor da carroceria e as rodas? A partir de hoje (25), essa é a nova realidade dos clientes Volkswagen. A marca lança junto com o anúncio da pré-venda do Nivus, o aplicativo Volkswagen Experience, que utiliza a realidade aumentada para projetar o Nivus, seja em miniatura ou em tamanho real, permitindo inclusive que o usuário interaja com o veículo, abrindo e fechando as portas e até simular que está dirigindo o modelo.

Volkswagen Experience

“É mais um dispositivo de conveniência para o cliente, que passa a ter uma forma diferenciada de ver um carro. É possível, por exemplo, ver como o Nivus fica na vaga de garagem da casa do cliente. Na verdade, o consumidor pode visualizar o carro em qualquer superfície plana, seja em uma mesa de jantar ou na varanda. O Volkswagen Experience vem para complementar as várias ferramentas digitais que a Volkswagen oferece, como o DDX, o Meu VW, tornando a digitalização na marca ainda mais robusta”, afirma Fábio Rabelo, gerente executivo de Digitalização e Novos modelos de Negócio da Volkswagen América Latina.



O Volkswagen Experience está disponível gratuitamente para as plataformas iOS e Android. E o melhor: após ser instalado, ele não precisa de internet para funcionar.







Nivus por fora

Além de escolher a proporção que o carro aparece na tela (para ajustar o tamanho do carro basta fazer sobre a carroceria o movimento de pinça com os dedos na tela), o aplicativo permite abrir virtualmente todas as portas do veículo – incluindo capô e porta-malas. Para fazer isso é só clicar em cima da área que você quer abrir (há indicações onde é possível interagir com o veículo ou ter mais informações sobre aquele detalhe).







Nivus por dentro

A interação no interior do veículo segue a mesma usabilidade da parte externa. O cliente, onde estiver, pode “entrar” no Nivus e ver todos os detalhes de cada versão, explorando itens como o novo volante, o painel digital Active Info Display e o VW Play, por exemplo. O sistema permite uma visão de 360º da cabine e conta com marcações em azul nos locais que têm informações adicionais.







Nivus em movimento

O VW AR oferece, ainda, a opção de colocar o Nivus que você configurou em movimento. É possível, por exemplo, manobrar o veículo em uma vaga de estacionamento. Para acionar essa função basta apertar o ícone com a forma de um volante no meu.







Menu ao gosto do cliente

Simples, direto e intuitivo. O menu na tela principal do aplicativo traz cinco atalhos: “Versões”, “Rodas”, “Cor”, “Raio-x” e “Tenho interesse”.



Ao selecionar as “versões” o cliente pode escolher entre a Comfortline e a Highline e, ao mudar de uma para outra, visualiza todas as mudanças de níveis de equipamentos (dentro e fora do carro). No ícone “rodas” são exibidas as opções de tamanho e estilo disponíveis para o Nivus. Na aba “cores” são mostradas as seis as tonalidades ofertadas no Nivus e o cliente pode ver qual combina mais com o estilo dele.



No “raio-x” o aplicativo expõe a Estratégia Modular MQB, ou seja, toda a base estrutural do Nivus. Nesse ícone é possível ver, por exemplo, a localização dos airbags e ter uma noção do tamanho da área de proteção quando eles são acionados.







Um Nivus para chamar de seu

Depois de configurar os detalhes exatamente da forma que preferir, o cliente que quiser conhecer ainda mais sobre o Nivus ou de fato realizar a compra pode clicar no ícone “tenho interesse” e preencher as informações solicitadas.



Esses dados serão enviados a um concessionário que, por sua vez, entrará em contato com o cliente. Aí, novamente, o cliente escolhe o que for mais cômodo para ele: ou ele vai até a concessionária ou a concessionária vai até ele, uma vez que por meio do DDX Sales, os vendedores das concessionárias Volkswagen podem realizar toda a jornada de compra e maneira 100% digital.

Baixe o aplicativo através do QR Code



