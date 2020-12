VW é eleita Empresa que Melhor se Comunica com Jornalistas pelo 10º ano

A Volkswagen do Brasil acaba de ser reconhecida, pelo 10º ano consecutivo, entre as “Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas”, na categoria “Automotivo”. A Volkswagen venceu todas as 10 edições já realizadas do prêmio. Promovido pela revista Negócios da Comunicação em parceria com o CECOM (Centro de Estudos da Comunicação), o reconhecimento é resultado de pesquisa realizada com os principais jornalistas de todo o Brasil.





“Ficamos honrados em receber mais uma vez este reconhecimento, que mostra como, mesmo diante do cenário de 2020, a proximidade e a credibilidade que fomos construindo com os jornalistas ao longo dos anos se manteve constante e fortalecida. O resultado também reflete que o caminho que já havíamos escolhido de intensificar a digitalização era imprescindível. E este movimento foi fundamental para que pudéssemos lançar o Nivus de forma totalmente digital e com resultados muito positivos”, destaca Priscilla Cortezze, diretora de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa da Volkswagen Região América do Sul e Brasil.

