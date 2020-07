VW do Brasil inaugura nova prensa na unidade Anchieta

A Volkswagen do Brasil inaugura oficialmente sua prensa PXL “Extra Large” na área de Estamparia da unidade Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo/SP. O investimento para este projeto de modernização da produção vem dos R$ 2,4 bilhões direcionados para as fábricas paulistas, já anunciado, e que estão inseridos dentro do ciclo de R$ 7 bilhões até o final deste ano. “Esta instalação permite que o processo de produção na Estamparia da fábrica Anchieta tenha o mesmo nível de tecnologia e qualidade disponível no Grupo VW mundialmente”, ressalta Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Na ocasião, a Volkswagen do Brasil também celebra o marco de 24 milhões de automóveis produzidos em suas três unidades fabris – São Bernardo do Campo/SP, Taubaté/SP e São José dos Pinhais/PR ao longo de sua história no País.



Mesmo diante da pandemia, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança para proteger o time envolvido, o projeto da Estamparia que nasceu no final de 2018 manteve seu cronograma de instalação planejado. “A PXL, além de oferecer o mais avançado e alto nível de segurança aos nossos operadores, é quatro vezes mais produtiva do que as prensas anteriores. A nova prensa alcança em média 7,1 ciclos por minuto, chegando a 3,4 mil peças em um turno de produção e sua força máxima de estampagem é de 2,1 mil toneladas”, detalha António Pires, vice-presidente de Operações da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.



A nova prensa será utilizada para estampar peças de todos os veículos produzidos sob a Estratégia Modular MQB da unidade Anchieta, ou seja, VW Polo, VW Virtus e o mais novo modelo VW Nivus. Este último lançamento contribuiu para viabilizar o projeto, uma vez que com a nova PXL o custo logístico de peças, que eram produzidas em Taubaté, foi reduzido. A fábrica de Taubaté também conta com uma prensa similar a essa inaugurada na Anchieta.



Proteção ambiental e eficiência energética

Adicionalmente, além desta redução nos custos logísticos da Volkswagen, aspectos e impactos positivos em relação à proteção ambiental e eficiência energética também foram levados em consideração.

A nova prensa PXL e suas instalações foram planejadas em total alinhamento às recomendações dos Princípios Ambientais do Grupo Volkswagen. Isso coloca o projeto alinhado às rigorosas práticas exigidas mundialmente pela VW. Outros benefícios estimados:



• Redução do consumo de energia elétrica de aproximadamente 7 mil MWh por ano, equivalente ao consumo anual de 3.720 residências.**

• Novo processo mais moderno e prensa com sistema fechado gera mais eficiência; menos setups; comunização de peças, ou seja, operação com peças em comum; redução de ruídos (até 60% menos) e de vibração.

• Redução do consumo de óleo.

• Redução de geração de sucatas.

• Redução de consumo de ar-comprimido.

• Sistemas de Climatização sem CFC, ou seja, sem utilizar gases refrigerantes agressivos ao meio ambiente.

• Lâmpadas LED e Dimerizadas, com redução de consumo de energia elétrica de 250 MWh por ano.

• Redução de 30% do consumo de água com uso de sistemas de bombas de água industrial com inversor de frequência.

• Redução do transporte interplantas e consequentemente diminuição no consumo de combustíveis e emissões de CO2, este último em aproximadamente 45% / Base – GHG Protocol.





Fábrica Digital

Em função da grande complexidade logística e com o objetivo de assegurar fluxos e processos seguros para os operadores envolvidos, a VW utilizou a Fábrica Digital no planejamento do projeto. Desta forma, com simulações virtuais foi possível otimizar e obter informações sobre possíveis gargalos, interrupções e número de recursos humanos, bem como otimização do layout e espaço para armazenagem de materiais necessários previamente à instalação da nova PXL.



A Fábrica Digital também contribuiu com a simulação virtual do percurso desde o momento em que o caminhão chega na área de Estamparia com os blanks (matéria-prima, chapa de aço cortadas na medida de cada peça a ser estampada), incluindo a movimentação das empilhadeiras dentro da área, até a saída dos materiais. Para se ter uma ideia dos números movimentados após a instalação da nova prensa, no total são 5.032 embalagens com peças já estampadas por semana, mais de 1,6 mil quilômetros percorridos da esteira aos depósitos e mais de 21 mil toneladas de material movimentado por semana.



Logística 4.0

Em um projeto piloto, cerca de 200 racks movimentados entre as três fábricas (Anchieta, Taubaté e São José dos Pinhais), com peças em comum da Estratégia Modular MQB, tiveram rastreadores instalados nas embalagens. Isso gera eficiência no gerenciamento, pois a empresa consegue checar o número de embalagens vazias e obter informações precisas quanto à localização e ao endereço destas embalagens, o que reduz inventário, tempo e custos.

Prensa PXL “Extra Large”



*Dados de produção fechados em junho/2020.

**Fonte: Anuário 2019 – Ministério de Minas e Energia

Volkswagen Anchieta-Foto:Divulgação

Volkswagen do Brasil

Há 67 anos presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. A Nova Volkswagen faz parte de uma estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões. A marca detém o maior portfólio de produtos no País e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com quatro milhões de carros embarcados. No Brasil, são 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas (Anchieta/SP, Taubaté/SP, São José dos Pinhais/PR e São Carlos/SP), um centro de peças em Vinhedo/SP e escritórios regionais com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas. A Volkswagen conta com mais de 500 concessionárias em todas as regiões do país.