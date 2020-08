VW do Brasil implementa programa global Zero Impact Factory

O novo programa Zero Impact Factory tem como objetivo obter mais eficiência ambiental, com foco na neutralização de CO2 e nas ações ecologicamente exemplares. Na iniciativa anterior, o Think Blue Factory, a meta de reduzir o impacto ambiental em 30% no Brasil até o ano de 2025 com relação ao ano de 2010, continua sendo aplicada.





CO2

“Focaremos com maior intensidade nos índices-chave de consumo de energia que têm impacto ambiental direto nas localidades das fábricas, com o intuito de neutralizar o CO2 em nossas instalações”, afirma Rafael Pestana, gerente executivo de Planejamento de Manufaturada Volkswagen do Brasil.





Zero Impact Factory

O programa Zero Impact Factory tem três etapas importantes:o primeiro passo é evitar o impacto ambiental o máximo possível desde o início, projetando novos processos com melhor eficiência . Em segundo lugar, reduzir efetivamente o impacto ambiental, adotando o uso de energias ambientalmente sustentáveis e materiais recicláveis, por exemplo. O terceiro passo são as ações para compensar os impactos causados ao meio ambiente pelas emissões de CO2.





Volkswagen

São temas que mostram como a conscientização ambiental mudou na sociedade nos últimos anos e o impacto que essa mudança terá sobre a percepção de grandes indústrias, como a Volkswagen. Portanto, quatro áreas de assunto definem este novo caminho:



– Mudança climática e o novo objetivo associado de neutralizar as emissões de carbono. Isso envolve ainda mais eficiência energética, integração de energias renováveis e a compensação adicional de CO2.

– Eficiência de recursos com os objetivos associados à iniciativa anterior, Think Blue Factory, que ainda se aplica.

– Ecossistemas locais com temas que vão além da otimização de indicadores anteriores. Semelhante à declaração de missão ambiental da marca, em que o foco é o impacto ambiental local dos veículos, focamos no impacto local de nossas fábricas.

– Conformidade ambiental e abordagem de como os riscos ambientais podem ser completamente evitados e reduzidos. Expansão da metodologia comprovada do sistema de gestão ambiental anterior e os aspectos relevantes à conformidade.





O Zero Impact Factory contribui ainda mais para a sustentabilidade como estratégia para manutenção do negócio da Volkswagen, tornando-a uma empresa neutra em termos climáticos num futuro próximo. Isso significa não apenas nos produtos comercializados por ela, mas também as fábricas e instalações de produção nas localidades em que atua.