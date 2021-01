VW do Brasil e Grupo VW Argentina conquistam certificado Top Employer

A Volkswagen do Brasil e o Grupo Volkswagen Argentina acabam de conquistar, respectivamente, pela terceira e segunda vez consecutivas a certificação Top Employer 2021. Ambas empresas garantem a exclusividade de serem as únicas entre as fabricantes de automóveis a recebê-la. A avaliação é feita pelo Top Employers Institute, que atua em 120 países. O resultado foi alcançado após uma análise criteriosa das políticas de RH da companhia, na qual foram avaliados quesitos como cultura, aprendizado, desenvolvimento, remuneração e benefícios.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“A nossa recertificação como Top Employer mostra que ano a ano estamos construindo e renovando as ações direcionadas aos nossos empregados. Atuamos como um time e o intuito é gerar cada vez mais diálogos, proximidade e conexão entre as pessoas, sempre com o objetivo de que elas se desenvolvam constantemente”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

A empresa foi destaque na avaliação em razão do ambiente de trabalho e das ações de engajamento proporcionadas durante o ano de 2020. “Mesmo enfrentando desafios importantes com a pandemia, conseguimos trazer realizações relevantes para a empresa. A nossa principal preocupação foi com a segurança, saúde e bem-estar de nossos empregados. Tivemos que atuar de maneira precisa e ágil frente às mudanças e adaptações a uma nova forma de trabalho“, ressalta Marcellus Puig, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

No Brasil, as ações relacionadas ao ambiente de trabalho levaram em consideração o atual cenário de pandemia. Mais de 80 medidas de saúde e segurança foram colocadas em prática nas quatro fábricas do País. O trabalho remoto foi implementado para os empregados administrativos e melhorias, como por exemplo, a adoção de novas ferramentas de TI para a comunicação eficiente de todos. O diálogo constante foi fundamental no período, como o uso intensivo do aplicativo VW&Eu, apresentando funcionalidades diversas para facilitar a vida do empregado e transmitir informações pertinentes e orientações sobre os novos protocolos de saúde. Treinamentos, palestras e webinars virtuais foram disponibilizados para manter o ritmo de troca de informações e aprendizado entre os empregados. Já, no que diz respeito ao engajamento, a empresa se manteve forte, com atitude positiva e incentivou seus empregados durante o ano todo, engajando-os em diversas ações, sendo a principal delas, a manutenção do cronograma de lançamento de um importante produto: o VW Nivus, desenvolvido e produzido no Brasil para ser exportado e fabricado também na Europa. Em 2020, a pesquisa interna de clima teve seu maior índice de participação (97%) e o maior nível de satisfação, com 87,3%.

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo VW Argentina foi premiado com a certificação Top Employer. O prêmio é o resultado de uma análise aprofundada da estratégia e práticas de RH. A modernização da infraestrutura e tecnologia para a produção do novo Taos e da unidade de pintura na fábrica de Pacheco exigiu o retorno dos empregados em meio ao cenário pandêmico. Assim como no Brasil, também foram adotadas diretrizes de segurança e protocolo para retomar a operação, sem deixar o foco no bem-estar. Os treinamentos levaram em consideração a gestão emocional, estresse e recomendações para saúde aos empregados neste período.



A contribuição em prol da sociedade durante a pandemia foi preponderante em ambas unidades. As empresas emprestaram veículos para profissionais da saúde, foram 170 no total, em parcerias com as respectivas Secretarias de Saúde locais, realizou doações, consertos de ventiladores pulmonares (Brasil) e fabricação de equipamentos de oxigênio para atendimento de primeiros socorros em barracas de emergência (Argentina) entre outras.



Outro marco relevante para a empresa em ambos países no ano passado foi a Semana da Diversidade. A ação promoveu o debate e o engajamento da comunidade da região América do Sul sobre os valores da Volkswagen no que diz respeito à Diversidade e Inclusão.

Volkswagen do Brasil

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 67 anos, a Volkswagen é a maior produtora de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história, com mais de 4 milhões de carros embarcados. Com capacidade para desenvolver e produzir veículos de forma completa, seus produtos se destacam pela segurança, tecnologia e design, como o novo Polo, Virtus, Nivus e T-Cross, líder no segmento SUVs no mercado brasileiro em 2020. No Brasil, a empresa possui quatro unidades produtivas e um centro de distribuição de peças, além de cerca de 500 concessionárias. Em constante evolução tecnológica, a empresa investe permanentemente na mobilidade sustentável, na conectividade e na digitalização como tópicos estratégicos para o futuro.

