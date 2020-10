VW celebra marco de 100 mil unidades de T-Cross produzidas no Brasil

A Volkswagen do Brasil celebra o marco de 100 mil unidades produzidas de seu primeiro SUV fabricado no Brasil: o T-Cross. Desde seu lançamento em 2019, o T-Cross vem fazendo história no País e, em julho deste ano, foi o modelo mais vendido da indústria nacional, sendo a primeira vez em que um SUV atinge esta marca. “Mantemos a liderança no segmento com o T-Cross no acumulado do ano de 2020. Recentemente lançamos o ano modelo 2021, com ainda mais tecnologia e conectividade, e este sucesso comprova que acertamos na estratégia ao desenvolver um produto para atender as necessidades do consumidor da América Latina”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.





Na fábrica, o plant manager, Leandro Lemos de Oliveira, ressalta a inovação e os investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão feitos na época para produzir o T-Cross em São José dos Pinhais/PR: “As áreas de Estamparia, Armação, Pintura e Montagem Final receberam inovações para a produção do T-Cross na fábrica de São José dos Pinhais, tais como melhorias tecnológicas, mais flexibilidade e eficiência na produção, novas ferramentas, entre outras. Além disso, o nosso time é muito focado em qualidade, melhoria contínua e implementação de novas ideias que criam processos inteligentes e flexíveis”.





Referência em espaço interno, praticidade, performance, design e segurança entre os utilitários esportivos compactos, o T-Cross é mais um modelo desenvolvido sobre a Estratégia Modular MQB. Versátil, ela enquadra o veículo no mais moderno processo produtivo à disposição atualmente no Grupo Volkswagen e permite a adoção de tecnologias presentes em outros modelos da marca. Graças à MQB, por exemplo, o T-Cross recebe agora a central de infotainment VW Play, que acaba de estrear no Nivus.