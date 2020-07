VW amplia benefício do adesivo Sem Parar para mais seis modelos

Pensando na comodidade dos clientes e em oferecer veículos ainda mais conectados, a Volkswagen do Brasil amplia a parceria com o Sem Parar, líder no mercado de pagamento automático no Brasil. Agora todos os clientes que adquirirem os modelos Nivus, Polo, Virtus, Jetta, T-Cross, Tiguan e Amarok zero km terão os três primeiros meses de isenção de mensalidade do adesivo (tag). Os veículos produzidos no Brasil já saem de fábrica com o Sem Parar instalado. Da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo/SP, saem o Nivus, com parceria já anunciada em seu lançamento, Polo e Virtus, e da unidade de São José dos Pinhais/PR, o T-Cross. Além deles, os modelos importados Jetta, Tiguan e Amarok também chegam nas concessionárias VW com o adesivo instalado. A parceria entre as marcas é de longo prazo, inicialmente tem validade até 2023.





Volkswagen

Os clientes que adquirirem os veículos Volkswagen, além dos três meses de mensalidade gratuita, podem usufruir do serviço que está disponível em praticamente todos os pedágios do Brasil, em mais de 650 postos de combustível, mais de 1.400 estacionamentos de shoppings, aeroportos, universidades e centros comerciais, 500 drive-thrus e 150 lava-rápidos. Após três meses, os clientes que optarem por continuar a ativação do recurso de pagamento por RFID com tecnologia Sem Parar pagarão uma taxa de serviço mensal. “Este é mais um benefício de valor que estamos disponibilizando para facilitar a vida dos nossos clientes, gerando mais comodidade e fidelização à nossa marca”, ressalta, Fábio Rabelo, gerente executivo de Digitalização e Novos modelos de Negócio da Volkswagen América Latina.



Para Armando Netto, Presidente do Sem Parar e CEO Fleetcor: “Temos no DNA o foco de sempre melhorar as experiências dos nossos clientes, oferecendo mais fluidez e levando mais facilidade para o dia a dia das pessoas. A parceria com a Volkswagen é mais um importante passo nessa direção”, complementa o executivo.



Os clientes poderão ativar o serviço somente a partir do emplacamento do veículo. A ativação é feita sem intermédio da Volkswagen ou da rede de concessionárias, basta entrar em contato diretamente com a central de atendimento Sem Parar pelos canais 0800 724 2467 ou www.semparar.com.br/parceria/volkswagen.



Três meses de isenção na mensalidade Sem Parar para novos clientes

Além dos carros que saem de fábrica, a parceria ainda prevê a extensão do benefício da isenção de três meses da mensalidade para todos os clientes que possuem veículos da marca VW e que não contam com o Sem Parar instalado. Para estes clientes, basta solicitar o adesivo diretamente com o Sem Parar, por meio do telefone ou site, e mencionar que possuem algum modelo da marca.

Volkswagen do Brasil

Há 67 anos presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. A Nova Volkswagen faz parte de uma estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões. A marca detém o maior portfólio de produtos no País e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com quatro milhões de carros embarcados. No Brasil, são 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas (Anchieta/SP, Taubaté/SP, São José dos Pinhais/PR e São Carlos/SP), um centro de peças em Vinhedo/SP e escritórios regionais com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas. A Volkswagen conta com mais de 500 concessionárias em todas as regiões do país.







Sem Parar

Empresa de tecnologia e reconhecimento, pioneira no mercado de pagamento automático no Brasil. O Sem Parar oferece aos seus 5,5 milhões de clientes a maior cobertura em rodovias pedagiadas no Brasil, além de oferecer a sua solução em mais de 650 postos de combustível, mais de 1400 estacionamentos de shoppings, aeroportos, universidades e centros comerciais, 500 drive-thrus e 150 lava-rápidos, em 13 Estados. O Sem Parar dispõe de diversos planos, que se encaixam no perfil de cada cliente e podem ser adquiridos em mais de 2.500 pontos de venda, pelo site www.semparar.com.br ou pelo Televendas (11) 3003 7367 ou 0800 721 73 67.