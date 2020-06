VW abre hoje lote extra de 1.000 unidades do VW Nivus

A Volkswagen do Brasil disponibiliza hoje, a partir das 16 horas (horário de Brasília), 1.000 unidades adicionais para a pré-reserva exclusiva do VW Nivus na sua rede de concessionárias. Os benefícios continuam os mesmos que no primeiro lote da pré-venda: um ano de seguro gratuito pela Porto Seguro (independente do perfil do segurado); um ano de mensalidade do tag Sem Parar e um ano do aplicativo de audiobook 12 Minutos. Além destas vantagens, a Volkswagen Financial Services mantém a condição especial que permite que o cliente fique um ano sem pagar parcelas (carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 30%, com taxa de 1,09%).

Ficamos muito felizes com o resultado da pré-venda, que alcançou 1.200 unidades do VW Nivus comercializadas em poucas horas. Em função deste sucesso, decidimos estender os benefícios em um lote extra para que mais clientes pudessem desfrutar destas vantagens”, enfatiza Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen do Brasil

O volume adicional estará disponível na rede de concessionárias Volkswagen, onde os clientes poderão fazer a aquisição das versões Highline e Comfortline do VW Nivus com os benefícios mencionados acima. Para concretizar a pré-reserva, cada concessionário cobrará um valor de entrada a ser definido de loja para loja. A compra do modelo é realizada por meio do DDX (Digital Dealer eXperience) ou Experiência de Concessionária Digital, ou seja, utilizando a tecnologia de realidade aumentada com novas funções para este lançamento, como a visualização de acessórios, o que permite uma experiência ainda mais completa para o cliente.

Vale reforçar que os clientes que já efetuaram a reserva do VW Nivus de sexta-feira (26/06/2020) até hoje às 15h59, ou seja, fora do primeiro lote da pré-venda, também terão direito aos benefícios igualmente anunciados.

VW Nivus

O VW Nivus inaugura um novo segmento no mercado, com um design inovador, que mistura elementos de SUV e linhas de cupê esportivo. Ele é o 1º “smart car” da América Latina com suas duas telas de 10 polegadas com Active Info Display e o novo infotainment VW Play. Além disso, o modelo inova com itens de segmento premium, como ACC (Adaptive Cruise Control), Frenagem de emergência, motor TSI e faróis de LED.