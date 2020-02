Volvo Car renomeia João Oliveira como diretor geral

A Volvo Car renomeou João Oliveira para o cargo de diretor geral de operações e inovação no Brasil. O executivo, que reassumiu o cargo neste mês, acumula 20 anos no setor automotivo, dos quais 16 foram na companhia.



Formado em Engenharia Mecânica, entrou na Volvo Car como estagiário e passou por diversas funções. Na diretoria, ficou à frente das operações de mercados importadores para América Latina e Caribe, passando em seguida a diretor comercial da operação brasileira até ocupar a direção geral de operações e inovação para o Brasil.

Antes de retornar à Volvo Car, Oliveira havia sido contratado pela Citroën como diretor comercial, em agosto do ano passado.



“Estou muito feliz em retornar à Volvo. Tenho uma longa trajetória aqui e retorno em um momento muito especial para a marca. Com total empenho e em conjunto com nossa rede de concessionários, vamos continuar crescendo de maneira sustentável, mantendo e reforçando nossa liderança no segmento de híbridos e elétricos”, comenta Oliveira. “Esse ano, teremos 43% do mix de vendas totais da marca eletrificado e manteremos nosso compromisso com a infraestrutura de eletropostos, instalando 500 unidades em várias partes do Brasil”, conclui.

